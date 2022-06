Frygter milliontab efter fund af fuglesygdom

Fødevarestyrelsen afliver i dag 1100 fjerkræ i Næstved, hvor fjerkræssygdommen Newcastle Disease er fundet blandt dyr for første gang siden 2005.

Det sker efter, at Statens Serum Institut har konstateret sygdommen i en kolonihaveforening i Næstved, oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Prøverne blev indsendt, da der blev fundet usandsynligt mange syge og døde duer blandt foreningens 23 medlemmer, der har både duer, høns og prydfugle.

Frygter EU-stop

Sygdommen er ikke farlig for mennesker og i fjerkræserhvervet er en vaccination obligatorisk.

Fødevarestyrelsen frygter derfor ikke, at sygdommen breder sig til erhvervslivet, men med fundet af sygdommen risikerer man, at andre EU-lande lukker for importen af æg og fjerkræsprodukter.

- Udbruddet med Newcastle Disease betyder desværre, at vi risikerer at lande uden for EU lukker for blandt andet importen af danske æg og fjerkræ i minimum tre måneder. Det betyder tabte eksportindtægter for erhvervet i millionklassen.

Det forklarer Mette Kirkeskov Sie, veterinærchef i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen har oprettet 3-kilometers beskyttelseszoner og 10-kilometers restriktionszoner omkring to adresser i Næstved.

Det betyder, at det er forbudt at sælge og flytte æg, høns og andre fjerkræ uden en særlig tilladelse.

Ejerne skal også holde dyrene isoleret fra andre dyr og vilde fugle.