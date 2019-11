Frygter nye drukneulykker: Det går for langsomt

Det tager for lang tid at få sat kameraer, som kan redde folk fra druknedøden, op ved Aarhus Havn. Det mener Eva Borchorst Mejnertz, som sidder i byrådet for De Radikale

Termiske kameraer nær havnen og åen i Aarhus vil kunne redde liv.

Derfor efterlyser De Radikale i Aarhus Byråd nu meget hurtigere handling fra Teknik og Miljø for at få sat kameraer op langs byens å og havn.

Det skriver Århus Stiftstidende.

- Det overrasker mig meget, at vi ikke er længere med de kameraer. Jeg troede og forventede, at de skulle op inden julefrokosterne, siger Eva Borchorst Mejnertz (R) til mediet.

Dele af Aarhus Å er sikret med gelændere. Men det hælder ikke hele strækningen eller havnefronten.

Sådan redder kameraerne liv I Aalborg Kommune har man haft varmesøgende kameraer ved byens havn siden 2016. Kameraerne har ifølge kommunen været med til at redde to liv. Kameraerne registrerer nemlig, hvis noget varmt - som for eksempel et menneske - falder i vandet. Derefter bliver der automatisk slået alarm til politi og brandvæsen.

Flere ulykker

I Aarhus er der siden 2003 sket ni drukneulykker i og omkring havnen. Senest sidste vinter, da 27-årige Steffen Dam Jensen forsvandt efter en julefrokost og blev fundet druknet i havnen tre måneder senere.

Formand for Rådet for Større Badesikkerhed Sven Hedegaard er fortaler for, at de termiske kameraer, man har i Aalborg, bør sættes op i Aarhus.

- Især om vinteren, hvor vandet er meget koldt, kan folk risikere at stivne og lide druknedøden, mens andre går i panik, fordi det er koldt og mørkt, og derefter også drukner. Derfor er hurtig hjælp afgørende, siger han til Århus Stiftstidende.

Mere sikkerhed

Allerede i februar 2019 foreslog De Radikale i Aarhus Byråd at få termiske kameraer sat op i byen. Ved budgetforhandlingerne syv måneder senere fandt byrådet pengene til et pilotprojekt.

I alt afsatte partierne bag budgetforliget 1,9 millioner kroner. Pengene skal også række til flere redningskranse og stiger, bedre belysning, hegn og redningswire.

Men Radikales Eva Borchorst Mejnertz mener, at det går for langsomt.

- Jeg vil have det ufatteligt dårligt, hvis der sker en ny drukneulykke, mens vi venter, siger hun til mediet.