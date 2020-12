Frygter nytårskaos: Sådan undgår vi smittebombe

Statsminister Mette Frederiksen (S):

- Nytår bliver anderledes i år. Med alle de begrænsninger og omkostninger, der kommer til at gælde nu, så ville det ikke være rimeligt at sætte det hele over styr på årets sidste dag.

- Myndighederne vil i starten af næste uge melde klare anbefalinger ud i forhold til nytår.

- Der kan altid opstå en situation, hvis der opstår noget, vi ikke kan tage højde for, hvor der kommer et behov for at tage fat på den ene eller anden måde. Vores forventning, som tingene er nu, er, at disse restriktioner kommer til at gøre sig gældende frem til 3. januar.

- Så har vi en specifik udfordring i vores samfund omkring nytårsaften, som plejer at være en glædelig begivenhden. I år er vi selvfølgelig bange for, at hvis nogen holder nytårsfest, så kan vi risikere at sætte det hele over styr. Derfor vil jeg allerede nu opfordre til, at man holder en markant anderledes nytårsaften, end man plejer at gøre. Myndighederne arbejder videre, hvad angår selve nytårsaften, og det melder vi ud inden for kort tid.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S):

- Vi skal melde meget klar ud, og vi kigger også på, hvad andre lande gør. Vi vil meget gerne sige til danskerne, at selvfølgelig kan man markere, at året skifter, men hvis man drømmer om en stor fest for at fejre 2021. Vaccinens år. Så må vi altså vente lidt.

- Vi kommer til at melde ud helt konkret, så hver borger og familie kan planlægge, hvad de kan gøre. Selvfølgelig kan man holde en aften, men ikke en stor fest. Det er ikke de store festers tid lige nu. Desværre.

Rigspolitichef Thorkild Foged:

- Jeg har mødtes med politidirektørerne, og vi er gået i gang med at lægge planen for julen og nytåret, i forhold til hvordan den politimæssige indsats skal være i det offentlige rum. Nøgleordet bliver social afstand og små grupper. Det er det, som politiet vil arbejde for, og det er det, som reglerne tilsiger. Det går vi i gang med.

- Vi kommer til at arbejde mere med, hvordan vi vil håndtere situationen. Udgangspunktet er, at vi vil gå i dialog, men vi er bekymrede for situationen. Vi opfordrer til, at man ikke søger mod rådhuspladsen eller mødes ved søerne, hvis man er i København, siger Thorkild Fogde.