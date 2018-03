Frygter prisstigninger: Her har de tømt alle hylder for toiletpapir

Regering forsøger at mane til besindelse, efter at befolkning har hamstret toiletpapir

Det lyder næppe som nogen indbydende tanke, at man kører på de absolut sidste ark af den sidste toiletrulle derhjemme, for derefter at konstatere, at det ikke er muligt at finde toiletpapir nogen steder i nærheden.

Men det er netop nu ikke noget utænkeligt scenarium for indbyggerne i den østasiatiske østat Taiwan.

Her oplever man nemlig en voldsom hamstring af toiletpapir i alle statens fysiske såvel som online butikker.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Årsagen til hamstringen er forlydender om, at priserne på toiletpapir i nær fremtid vil stige betragteligt. Det sker efter at landets supermarkeder er blevet informeret om en forestående prisstigning fra producenternes side på mellem 10 og 30 procent på grund af en prisstigning på papirmassen, der bruges til toiletpapir.

Masser af køkkenrulle og servietter - men toiletpapir må man også kigge langt efter i de fysiske butikker. Foto: David Chang/EPA/Ritzau Scanpix

Gå ikke i panik!

De groteske scener har nu fået Taiwans premierminister til at reagere og mane til besindighed.

- Vi opfordrer befolkningen til ikke at gå i panik og ikke at hamstre, siger premierminister William Lai.

- Beholdningen er tilstrækkelig, og alle vil have mulighed for at købe toiletpapir, siger han.

Blandt andre den store online forhandler PChome melder alt udsolgt, efter at de har solgt fem millioner pakker toiletpapir på tre dage.

Taiwans Fair Trade Commission har nu arrangeret et møde med de tre største producenter af toiletpapir og de fem største forhandlere for at advare dem mod karteldannelse ved at aftale priser for toiletpapir.