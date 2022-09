Frygter propaganda: Mystisk fag i russiske skoler

Aktivister mener, at det nye fag vil forsøge at indoktrinere meget unge børn

Der er et nyt fag på skemaet, når russiske børn vender tilbage på skolebænken efter sommerferien.

Det nye fag, som har fået navnet 'samtaler om vigtige ting', bliver af aktivister beskyldt for at have til formål at sprede propaganda om Ruslands invasion af Ukraine til børn.

Det skriver The Guardian.

Opfordrer til boykot

Aktivisterne opfordrer forældre og lærere til at boykotte faget, som mange frygter kan have til formål at indoktrinere børn helt ned til seks års alderen.

Det vil nu være op til titusindvis af lærere at fortolke det patriotiske fag, som skal begynde fra næste uge.

Ifølge The Guardian signalerer faget endnu et skridt i forsøget på at få uddannelserne til at retfærdiggøre krigen i Ukraine og Vladimir Putins styre.

'Samtaler om vigtige ting' blev allerede annonceret i juni, men det er først for nyligt, at fagets metodiske dokumenter er kommet frem for offentligheden.

Russiske værdier

I dokumenterne lyder det, at det forventes, at de russiske lærere vil diskutere 'værdierne i det russiske samfund'.

Det betyder ifølge et uafhængigt russisk medie, som The Guardian citerer, at helt unge elever ned til otte år forstår, at det at elske ens land betyder, at man er klar til at 'bære våben til dets forsvar' i farlige tider.

Fra ti års alderen kan eleverne blive undervist i Ruslands såkaldte 'særlige militæroperation', som er Kremls betegnelse for krigen i Ukraine, og om vigtigheden i østukraineres 'tilbagevenden til Rusland'.

Ældre elever kan ifølge dokumenterne blive undervist i, at patriotisme omfatter viljen til at melde sig til at kæmpe for Rusland i militæret.