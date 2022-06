Frygter skrækscenarie: - Absolut realistisk

Analytikere frygter, at EU kan løbe tør for gas på et særligt kritisk tidspunkt. Fortsætter nedturen, ser det sort ud, siger ekspert

Europa holder vejret.

Krigen i Ukraine har gjort, at Europa - som er stærkt afhængige af den russiske gas - frygter et gasstop fra russisk hånd.

Rusland tegnede sig for omkring 45 procent af EU's gasimport, og tæt på 40 procent af det samlede gasforbrug i 2021 ifølge Det Internationale Energiagentur (IEA).

Det har fået konsulentfirmaet Wood Mackenzie til at slå alarm, skriver Bloomberg. Og hvis skrækscenariet indtræffer, går Europa en brutal fremtid i møde.

EU's gasreserver risikerer nemlig at løbe tør på et meget kritisk tidspunkt - midt under den kommende vinter - hvis forsyningen gennem Nord Stream-rødledningen bliver fuldstændig skrinlagt.

- Det er absolut realistisk, siger gasanalytiker Sindre Knutsson i Rysstad Energi til norske Børsen.

Krigen i Ukraine: Dagens overblik

'Dobbelt-brag'

Eksperten henviser til de sidste dages udvikling, som han beskriver som et 'dobbelt-brag'

Freeport-terminalen i Texas, der leverer flydende naturgas til Europa, stod for nogle dage siden i flammer. Det kan tage op til 90 dage, før den er fuld funktionel igen.

Dermed er omkring 10 procent af Europas samlede importvolumen fordampet, siger analytikeren.

Kraftig røgudvikling fra Freeport LNG gasanlæg i Texas, 8. juni. Foto: Maribell Hill / Reuters / Ritzau Scanpix

Det samtidig med, at gassen i forvejen er blevet kraftigt reduceret gennem Nord Stream 1, da der er forsinkelser på reparationsarbejde på rørledningen.

- Nord Stream har reduceret eksporten fra de planlagte 167 millioner kubikmeter om dagen til 60 millioner.

- En reduktion på 65 pct. Den effekt, det har på Europa, er, at vi mister 7,5 procent af gasforsyningen fra den ene dag til den anden, siger Knutsson.

Det skyldes, der mangler dele fra en Siemens-fabrik i Canada, der som følge af sanktioner ikke kan levere delene.

Forhandler

Tyskland meddelte for nyligt ifølge Reuters, at de forhandler med Canada, så delene fra Siemens kan leveres.

- Behovet fra andre gaskilder bliver rekordstort. Norsk gas bliver meget vigtigt. Vi eksporterer allerede et maksimum, og levering af flydende gas bliver nødvendigt for at erstatte Freeport, siger Knutsson.

Isoleret set er behovet for gas mindre om sommeren, da der ikke er samme behov for opvarmning.

- Men man er afhængig af, at lagerne bliver bygget op gennem sommeren for at have nok gas til vinteren. Det ser svært ud lige nu, hvor ti procent af forsyningerne er væk, siger Knutsson.

- Hvis nedturen fortsætter, ser det mørkt ud. I så fald skal der være et fald i efterspørgslen henover sommeren for ikke at løbe tør for gas, tilføjer han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Er du nysgerrig på, hvordan du slipper af med Putins dyre gas - så kan du læse meget mere her.