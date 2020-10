Frygter smittebombe: I morgen bliver tusindvis af elever blandet

Tusindvis af elever i blandt andet 9. og 10. klasse skal fra mandag i såkaldt brobygning.

Brobygning er et forløb, hvor eleverne kommer ud og oplever forskellige uddannelsesinstitutioner. Det betyder, at børn og unge samles og blandes på kryds og tværs af forskellige skoler.

Efterskolerne og SF har for flere uger siden bedt om, at den fysiske brobygning skulle aflyses på grund af coronasituationen, men Undervisningsministeriet har ikke ment, at det har været nødvendigt indtil videre.

- Det er fuldstændigt uholdbart. Man laver restriktioner og tiltag for at stoppe smitten, men vil samtidig sende tusindvis af børn fra folkeskoler og efterskoler ud på uddannelser. Det giver ingen mening, når vi samtidig skal undgå social kontakt, siger Jacob Mark, der er gruppeformand og børne- og undervisningsordfører for SF, til Ekstra Bladet.

Også Line Brandt, der har en søn på efterskole, stiller sig også uforstående over for, at brobygning ikke er blevet digitalt endnu.

- Jeg forstår godt, hvis de bliver forvirrede over de udmeldinger fra regeringen. Regeringen siger et og gør noget andet, når de vælger at sende dem ud på brobygning, siger hun.

Har været bekymret længe

Især efterskolerne er uforstående over for, at deres elever nu skal tvinges væk fra de coronasikre rammer, som de har brugt lang tid på at opretholde.

- Vi frygter, at der vil komme en smittespredning enten på uddannelserne eller hjemme på efterskolerne, siger formand for Efterskolerne, Torben Vind Rasmussen.

Efterskolerne har mange tiltag for at begrænse smitten ifølge Line Brandt, der nu risikerer at være til ingen verdens nytte.

- Deres ophold hænger i forvejen i en tynd tråd, og efterskolen har gjort virkelig meget for at holde smitten ude. Vores søn aner ikke engang, hvordan de andre gange med værelser ser ud, da de kun må opholde sig på deres egen gang og på fællesområderne, siger hun.

Formanden for Efterskolerne er bange for, at den gode dialog mellem ministerierne, efterskolerne og eleverne bliver svækket.

- Vi risikerer at få en elevflok, der trækker på skuldrene over de corona-hensyn, som de skal tage. På den ene side skal de tage hensyn over alt, men samtidigt så tvinges de til at deltage i noget, der kan skabe smittespredning. Det er umuligt at finde rundt i, siger Torben Vind Rasmussen.

Gymnasieelever ønsker det ikke

Gymnasieeleverne, der skal modtage de mange brobyggere, forstår heller ikke den nuværende brobygning

- Vi synes, at det er rigtig vigtigt, at eleverne ikke føler sig utrygge. Og hvis de gør det, når der kommer en masse folk, man normalt ikke omgås med, så skal man selvfølgelig ikke afholde det, siger forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Ingrid Kjærgaard.

Hun mener ikke, at det hænger sammen med, at unge samtidigt bliver beskyldt for at være de største smittespredere.

- Det er paradoksalt, at vi bliver beskyldt for sprede smitten, når de unge samtidig tvinges til at deltage i brobygning, som de ikke føler sig trygge i. Det viser også noget om, at unge tager deres ansvar, når de siger fra.

Burde være digitalt

Hverken efterskolerne eller Line Brandt ønsker at aflyse brobygning, men mangler en mere ansvarlig løsning.

- Vi vil ikke aflyse brobygning, men der må kunne findes et digitalt alternativ, siger Torben Vind Rasmussen og bakkes op af forælder Line Brandt.

- I en tid hvor rigtig mange ting foregår online, så bør brobygningsforløbet kunne arrangeres på en smartere og mere 'coronavenlig' måde, siger hun.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Det har søndag aften ikke været muligt for Ekstra Bladet at kunne få en kommentar fra undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S). Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Undervisningsminister har ikke travlt

Intet tyder på, at undervisningminister Pernille Rosenkrantz-Theil har eller har haft særligt travlt med ændre på brobygningen.

- Vi fortalte allerede vores bekymringer til undervisningsministeren tilbage i september. Vi fik at vide, at Sundhedsstyrelsen accepterede brobygning, som den allerede var, og derfor var der ikke gjort mere ved det, siger formand Torben Vind Rasmussen.

SF har også længe efterspurgt, at der blev taget hånd om brobygningen, men uden held.

- Det er flere uger siden, at jeg anbefalede ministeren at aflyse det. De skal i gang i morgen, og ministeren skal sige, at det skal udskydes det her og så lave noget digitalt, når det giver mening.

Det har søndag aften ikke været muligt for Ekstra Bladet at kunne få en kommentar fra Pernille Rosenkrantz-Theil. Søndag aften skriver hun dog på Twitter, at de vil se på det inden torsdag. Altså fire dage efter, at brobygningen er startet.