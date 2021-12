Frygter total nedlukning

Nu må det være slut med flere nedlukninger.

Sådan lyder den kontante udmelding fra Dansk Erhverv, efter at Mette Frederiksen tirsdag i et Facebook-opslag varslede nye restriktioner.

Direktør Brian Mikkelsen frygter nemlig, at det betyder en total nedlukning, som vi har været igennem to gange, siden pandemiens begyndelse.

Afventer beslutning

Hos Dansk Erhverv afventer man epidemiudvalgets beslutning – og udmeldingen på det planlagte pressemøde onsdag aften - men ender det med en total nedlukning igen, vil det få alvorlige konsekvenser for store dele af erhvervslivet, siger Brian Mikkelsen:

- Jeg synes ikke, vi skal lukke noget som helst ned i det danske samfund. Vi har håndteret corona-situationen rigtig godt. Hvis man begynder at lukke endnu mere ned, så mister man legitimiteten bag beslutningerne.

- Vi har i forvejen indført hårde restriktioner i samfundet. Vi har mundbind og coronapas, og det skal vi fortsætte med, fordi vi sammen bekæmper corona. Men vi skal ikke begynde at lukke forretninger og virksomheder ned. Det koster arbejdspladser. Og det koster velfærd.

Det er kun otte dage siden, at statsministeren sidst holdt pressemøde om coronasituationen.

Igen bekymrende

Statsminister Mette Frederiksen annoncerede tirsdag aften, at regeringen vil holde pressemøde onsdag klokken 20.30 om nye coronarestriktioner.

Det skrev hun i et opslag på Facebook:

'Lige nu følger vi udviklingen med corona helt tæt. Det ser igen bekymrende ud. Smitten er høj, og der er mange indlagte på landets hospitaler. Dertil kommer den nye variant, Omikron, som spreder sig uhyggeligt hurtigt'.

'Vi har allerede skruet op for vaccineindsatsen, indført coronapas og mundbind. Men det er myndighedernes vurdering, at der er behov for flere tiltag - blandt andet for at forsinke udbredelsen af den nye variant', lød det videre.

Nye tiltag skal vedtages af Folketingets Epidemiudvalg, hvor der ikke må være et flertal imod. Det mødes onsdag klokken 14, hvor det skal forholde sig til anbefalinger fra Epidemikommissionen om nye restriktioner.

Inden da er partiernes sundhedsordfører indkaldt til møde i Sundhedsministeriet.