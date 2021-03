Frygter tredje bølge

Antallet af indlagte med covid-19 på hospitalerne fortsætter med at falde.

Onsdag morgen var 225 smittede indlagt i Danmark. Det er syv færre end tirsdag, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Antallet er faldet støt siden starten af januar. Her toppede det 4. januar, hvor 964 smittede var indlagt.

Dårlig mavefornemmelse

Det er alt sammen pæne tal, lyder det fra professor og forsker i infektionssygdomme Nina Weis, Hvidovre Hospital.

Men med den begyndende genåbning af samfundet kan tallene på sigt se helt anderledes ud, vurderer professor og forsker i infektionssygdomme Nina Weis, Hvidovre Hospital.

- Min mavefornemmelse er desværre, at vi kan få en tredje bølge.

- Det er baseret på, at det stadig er en relativ lille del af befolkningen, der er beskyttet mod coronavirus, siger hun.

Nina Weis henviser også til, at det - selv med en relativ hård nedlukning - ikke er lykkedes at banke de daglige smittetal væsentligt ned under 500 nye smittetilfælde.

Risiko for eskalering

Med de forskellige varianters fremkomst - og i lyset af den begyndende genåbning af samfundet - kan det ifølge professoren føre til risiko for eskalerende smitte.

- Det er en kalkuleret risiko, vi løber. Hvordan det kommer til at gå, afhænger meget af, hvor hurtigt vaccinen bliver rullet ud.

- For hvis man er vaccineret og overholder retningslinjerne, så gør det jo ikke noget, at samfundet lukker gradvist op, siger Nina Weis.