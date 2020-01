Frygter tvangslukning: Svineri

Et camping-eventyr skulle blive familien Thomasens redning fra sygemelding og depression. Nu frygter familien, at fupfirmaet Marketing Savers beskidte tricks kan slukke drømmen og tvinge dem til lukning

Ægteparret Jesper og Heidi Thomasen føler sig sagt på godt jysk røvrendt.

I april overtog de forpagtningen af Kruså Camping nær den dansk-tyske grænse.

Gennem længere tid havde Heidi Thomasen været sygemeldt med stress og angst.

Samtidig drømte hendes mand, Jesper, om at overtage den lokale campingplads. I samråd med kommunen blev ægteparret enige om at kaste sig ud i erhvervs-eventyret, der skulle hjælpe Heidi over hendes psykiske problemer.

Telefonopkald væltede verden

Langsomt kom Heidi ovenpå igen og blev raskmeldt. Imens knoklede Jesper på campingpladsen.

Familien så lyst på fremtiden, indtil Heidi en dag i november modtog et opkald fra en ung telefonsælger.

- Han (sælgeren, red.) ville hjælpe os med vores Facebook-side. Den havde vi ikke fået rigtigt op at køre endnu, så jeg tænkte, det var en god idé, fortæller Heidi Thomasen til Ekstra Bladet.

Telefonsælgeren fortæller, at virksomheden Marketing Saver kan tilbyde den lille campingplads en prøveperiode på 30 dage for 99 kroner.

- Jeg sagde, at jeg ville være helt sikker på, at det kun var den ene måned, og så kunne vi evaluere bagefter. Han lovede, at sådan var det, hvorefter han sendte mig en mail, hvor han bekræftede, at det var 30 dage uden binding.

Sidder i saksen

Foruden hjælp til Facebook foreslår sælgeren også at hjælpe med Instagram. Den prøveordning koster en krone i oprettelse, men ellers fortæller sælgeren, at det er de samme vilkår, der gælder: 30 dage uden binding.

Begge dele takker Heidi Thomasen ja til.

Hun får tilsendt to kontrakter, som hun skal skrive under på, mens sælgeren er i røret.

Han fortæller, at det bare er formalia, så der kan bookes et opstartsmøde, forsikres Heidi Thomassen ifølge eget udsagn i telefonen.

Via Trustpilot kom parret på sporet af andre virksomheder, der også har været i kløerne på Marketing Saver. De arbejder nu sammen med 30 andre små virksomheder om at bekæmpe virksomhedens enorme regninger. Foto: Anders Brohus

Med sin underskrift på de to kontrakter er Heidi Thomasen blevet lokket til at binde sig til to abonnementer.

De to abonnementer er nærmest identiske. De løber begge over 60 måneder og koster 2500 kroner om måneden. Samlet set løber regningen for de to abonnementer op i 300.000 kroner.

Dermed er ægteparret endt som mindst 33 andre små erhversdrivende, som Marketing Saver har fuppet.

De seneste dage har Ekstra Bladet afdækket, hvordan makkerparret Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt har fuppet en række firmaer til at skrive under på særdeles omkostningstunge kontrakter.



Jura professorer rynker på næsen Ekstra Bladet har fremlagt Marketing Savers forretningsmetoder for Anders Ørgaard og Birgit Liin, der begge er professorer, ph.d. ved henholdsvis Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Ud fra det materiale de er blevet forelagt i sagen, vurderer de begge, at Marketing Savers kan være på kant med markedsføringslovgivningen. - Vejleder sælgeren de små erhvervsdrivende mundtligt i modstrid med kontraktens ordlyd, så er det min vurdering, at der er tale om vildledende markedsføring, lyder det fra professor Birgit Liin. Også Anders Ørgaard hæfter sig ved de mange måneders binding og den høje månedlige ydelse, der gemmer sig langt nede i kontrakten, som står i skærende kontrast til Marketing Savers telefoniske løfter. - Som jeg får sagen fremstillet, vil aftalen om bindingen hverken være bindende eller gyldig. Det betyder, at iværksætterne ikke er forpligtet til at betale, lyder vurderingen fra Anders Ørgaard. Vis mere Luk

Det er dog først, da den første regning på 18.750 kroner få uger efter dumper ind i mailboksen, at Heidi Thomasens opdager, at noget er helt galt.

Hendes verden vælter.

- Vi ringer til dem, men de er ikke til at hugge eller stikke i. De henviser til kontrakten og truer med stævning, hvis ikke vi betaler straks, siger Heidi Thomasen, der har svært ved at holde tårerne tilbage.

- Vi arbejder hårdt med at få campingpladsen til at hænge sammen og give overskud. Vi er pressede økonomisk for at få det til at løbe rundt. Vi kunne godt bruge lidt medvind. Det har Marketing Saver og Rasmus Gutfelt ikke rigtigt givet os. Det her kan vælte os.



Meldt til politiet En række af de selvstændige erhvervsdrivende som Ekstra Bladet har talt med, har nu meldt Marketing Saver og den ansvarlige ledelse til politiet for bedrageri. Sagen undersøges ifølge Ekstra Bladets oplysninger aktivt af politiet, men det er endnu ikke afgjort, om der skal rejses sigtelser i sagen.

- Jeg vil kalde dem for svindlere. Det er ikke reelt. De lægger ikke alle kort på bordet, som det er. Det er snyd og humbug, lyder det opgivende fra Heidi Thomasen.

Familien har ligesom mange af de øvrige små erhvervsdrivende, Ekstra Bladet har talt med, hyret en advokat, der skal kæmpe deres sag mod Marketing Saver.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til denne historie fra de to ejere, Arvin Mazaheri og Rasmus Gutfelt.