Frygter 'tvillinge-pandemi'

Siden december har influenza spredt sig i Europa i et højere tempo end forventet, beretter nyligt offentliggjort rapport

Efter at have været nærmest udraderet i en periode, er influenzaen på tilbagetog. Og det får eksperter til at frygte en såkaldt 'tvillinge-pandemi', skriver Reuters.

Siden midten af december sidste år har influenza således spredt sig i Europa i et højere tempo end forventet, beretter European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC, i en nyligt offentliggjort rapport ifølge mediet.

Også antallet af indlagte på intensiv med influenza steg i december og toppede med 43 indlagte i den sidste uge af året. Det er langtfra et højt tal sammenlignet med tal fra 2018, inden coronapandemien brød ud.

Men sammenligner man med samme tid sidste år, er det en stor stigning. Da var der nemlig kun én influenzaramt europæer indlagt på intensiv i hele december.

Kan blive længere

Influenzaen er blandt andet på vej tilbage, fordi mange lande på grund af vaccine-udrulningen har lempet sine restriktioner i forhold til sidste vinter.

Restriktionerne er indført for at bekæmpe corona, men de har også den fordel, at de virker mod influenza.

Med 'tvillinge-pandemi' menes der altså, at vi kan blive ramt af øget smitte med influenza i en tid, hvor omikron-varianten i forvejen raser.

Ifølge influenza-ekspert ved ECDC Pasi Penttinen kan virussens tilbagekomst føre til en usædvanligt lang influenza-sæson, som kan vare ved helt ind i sommeren.

- Fordi vi er gået så længe med minimal influenza-udbredelse blandt befolkningen i Europa, er min bekymring, at vi måske kan komme væk fra de almindelige sæson-mønstre, hvis vi fjerner alle restriktioner, siger Pasi Penttinen til Reuters.

I Europa slutter influenzasæsonen ellers normalt omkring maj måned.

Ifølge ECDC-rapporten ville en såkaldt 'tvillinge-pandemi' kunne øge presset på de europæiske landes sundhedsvæsener. Samtidig ser det ud til, at det er en af de mest alvorlige influenza-varianter, der florerer i år, skriver Reuters.