Frygtet lejemorder er død

Den colombianske narko-baron Pablo Escobars fortrolige lejemorder 'Popeye', der har indrømmet mere end 300 mord, er død 54 år gammel. 'Popeye', der i virkeligheden hedder Jhon Jairo Velásquez Vásquez, døde ikke i en byge af hagl eller af en kniv i hjertet. Han døde simpelthen af kræft.

Døden indtraf tidligere i dag på Det Nationale Cancer Institut i hovedstaden Bogota i Colombia. 'Popeye' blev ifølge fængselsmyndighederne i Colombia indlagt på hospitalet Nytårsaften, men efter kun fem uger tabte han kampen til kræften.

Det skriver flere medier heriblandt TMZ og New York Post samt det colombianske medie LA FM

Da 'Popeye' blev indlagt for sin kræftsygdom, havde han siddet i fængsel i mere end 20 år. Han indrømmede i forbindelse med sin retssag, at han havde myrdet mere end 300 mennesker. Det fleste mord blev begået efter ordre fra selveste Pablo Escobar.

'Popeye' skrev i 2005 en bog om sin tid i det berygtede narko-kartel, Medeellin-kartellet, der blev styret med hård hånd af Pablo Escobar. Han blev løsladt fra fængslet i 2014, men blev anholdt igen kun fire år efter for en lang række af andre forbrydelser, heriblandt for penge afpresning.

Lejemorderen, der på et tidspunkt planlagde et mord på en tidligere præsident-kandidat i Colombia, blev i øvrigt i sine senere år et kendt ansigt på YouTube, hvor han på sin egen kanal gik amok med hadefulde politiske ytringer samt et forsvar for konservative politiske synspunkter. Han havde mere end en million faste kunder på sin YouTube-kanal.