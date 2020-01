Frygtet virus lukker dansk fabrik

Tirsdag morgen lukker Danish Crown deres fabrik i Kina tæt på Shanghai, fordi en del af personalet, som arbejder der, skal i karantæne.

Det er en konsekvens af den frygtede coronavirus, der lige nu har bredt sig til store del af verden og har kostet over 100 liv. Mennesker, der har været i bestemte dele af Kina, skal nemlig i karantæne i 14 dage. Det har de lokale myndigheder besluttet.

- Vi har valgt at lukke fabrikken, da vi vil mangle personale. Det skyldes også, at der har været kinesisk nytår, hvor meget personale har haft fri, siger Jens Hansen, der er pressechef i Danish Crown, til A4 Nu.

- Det passer med, at vi har personale nok, og det passer med, at vi har meget at producere. Det handler om at skabe den mest optimale produktion, mens vi samtidig tager de kinesiske arbejdsgiverregler meget alvorligt, fortæller pressechefen.

Danish Crown, der producerer kød, åbnede deres fabrik i Kina for et halvt år siden.