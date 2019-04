Frysende morgen: Her kan der falde sne

Flere steder i landet har temperaturen været et godt stykke under frysepunktet i nat

For et år siden begyndte den danske sommer for alvor at banke på, og vi skulle ikke langt hen i april før temperaturen oversteg 20 grader og nærmest ikke så sig tilbage.

I år tyder det dog på at vi i bedste fald bare er ved at tage et langt tilløb.

Det er nemlig langt fra sommerlige temperaturer, der har ramt landet natten til torsdag, hvor temperaturen enkelte steder har været helt nede omkring minus fem grader.

Og i løbet af dagen skal man ikke forvente, at vi får sneget os over meget mere end fem plussgrader.

- Vi kan forvente en start på dagen, hvor der er klart vejr med en del sol over Vendsyssel, Sønderjylland og Fyn, men i løbet af dagen vil skyerne også trække ind over her, siger Anja Bodholdt, vagthavende meteorolog ved DMI, til Ekstra Bladet.

Temp. afspejler godt hvor der ikke har været skyer i nat (der hvor det har været frost) og dagen starter her med masser af sol. Ellers byder dagen på byger, der kan være med både slud, sne eller hagl, men i perioder også kig til solen. Temp. stiger til omkring 5 grader. pic.twitter.com/AYTMPD1eop — DMI (@dmidk) April 11, 2019

Sne, slud og regn

I løbet af natten er der kommet lidt spredt nedbør, og også i morgentimerne vil der kunne falde sne, slud eller regn flere steder.

- Det bliver en god blanding med lidt af det hele, men temperaturen ved jorden er stadig for høj til, at vi forventer at sneen kommer til at lægge sig nogen steder. Måske vil der lægge sig noget sne i nat, men det smelter igen i løbet af dagen, siger Anja Bodholdt.

Hun forventer derfor heller ikke, at nedbøren bør skabe de store trafikale problemer.

Hun fortæller, at det særligt er i området fra Djursland ned til Trekantsområdet, det nordlige Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm, at der kan falde lidt nedbør, men at der langt fra er tale om de store mængder.

Onsdag meddelte DMI at tørkeindekset landet over usædvanligt højt for årstiden, og naturen kunne altså godt trænge til lidt vand rundt omkring.

Rekordvåd marts og nu et rekordhøjt tørkeindeks – så tidligt på sæsonen. Læs, hvordan det hænger sammen her: https://t.co/Cxkpp6hxIq … pic.twitter.com/G0xCTrvl6F — DMI (@dmidk) 10. april 2019

- Men den smule nedbør vi får rundt omkring ændrer nok ikke det store ved det, lyder det fra Anja Bodholdt.