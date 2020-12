Fugleinfluenza: 700 dyr aflives

Der er udbrudt en alvorlig udgave af fugleinfluenza i en jysk hobbybesætning.

Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

700 dyr skal nu aflives.

- Fugleinfluenza medfører både sygdom og en høj dødelighed blandt vildfugle og tamfugle, siger Birgit Hendriksen, veterinærchef, Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen.

Det er prøver fra Statens Serum Institut, som afslører influenzaen.

Det er ænder, gæs, svaner, duer og høns, der er ramt, oplyser styrelsen til Ekstra Bladet.

- Vi afliver den smittede besætning for at forebygge smittespredning, og opfordrer fjerkræavlere i hele landet til at tage alle nødvendige forholdsregler. Det er bl.a. vigtigt, at de beskytter deres fjerkræ mod vilde fugle med overdækning og tag, siger Birgit Hendriksen.

Fødevarestyrelsen etablerer en 3 og en 10 km zone rundt om den smittede farm, hvor fjerkræbesætninger vil blive underlagt særlige restriktioner.