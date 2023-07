Fugleinfluenza florerer - 120 døde fugle fundet

Det var stort set kun en ting Ulf M. Berthelsen mødte på sin vej, da han var rude og rapportere fuglebestanden omkring Tystrup Sø tirsdag den 11 juli.

Døde fugle.

Det skriver TV 2 øst.

- Der var i hvert fald 100 døde fugleunger af både fjordterner og hættemåger, men det var vanvittigt svært at sætte tal på, fordi de fleste var opløst og lå som en brun masse, siger Ulf M. Berthelsen, der er fugletæller tilknyttet Aarhus universitet, til tv-stationen.

Mistænker fugleinfluenza

Til at starte med troede fugletælleren, at der måtte have været et rovdyr på spil, da han aldrig har set noget lignende i sine 50 år som fugletæller. Han havde nemlig været ude ved kolonien fire uger tidligere, hvor bestanden af fjordterner og hættemåger stadig var i bedste velgående.

Men da han kom tilbage 11. juli var kolonien stort set ryddet for levende fugle.

Efterfølgende blev den store masse af døde fugle langs søen indrapporteret til Thomas Bregnballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.

Han mener, at meget tyder på, at det er et tegn på fugleinfluenza, som hættemågerne sandsynligvis har bragt med sig og efterfølgende spredt blandt fjordternerne.

Fjordterner er især ramt

Der er i de seneste uger blevet registeret flere tilfælde af fugleinfluenza flere steder på Sjælland, som lige nu raser i Europa.

Og hvor hættemåger ifølge Thomas Bregnballe hurtigt kan komme sig over sygdommen, kan det have større betydning og ramme bestanden af fjordterner særdeles hårdt.

Arten har nemlig i forvejen svært ved at yngle som voksne, og derfor brug for flere sæsoner til at lægge deres æg.