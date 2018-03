Fugleinfluenza fundet i død havørn

DTU Veterinærinstituttet har fundet fugleinfluenza i en død havørn nær Slagelse. Det skriver Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse og fortæller samtidig, at der ingen grund er til alarm.

Ifølge meddelelsen er der sandsynligvis tale om fugleinfluenza af typen H5N6, der beskrives som "højpatogen", hvilket dækker over potentielt svært dødelig.

- Der er ingen grund til større alarm. For det første er rovfugle dem, der er allermest følsomme for at få fugleinfluenza, fordi de jo spiser andre fugle, både døde og levende.

- For det andet, så har vi kendt til denne type fugleinfluenza i over et år fra blandt andet Sydkorea. Og den har ikke været et problem for mennesker, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen John Larsen.

Fundet udløser ikke skærpede krav til eksempelvis fjerkræavlere. Men det kan ske, hvis der bliver fundet flere fugle, der er døde af influenzaen.

- Det er første gang siden april 2017, at der er fundet fugleinfluenza i en vild fugl i Danmark. Vi har ikke haft et fugleinfluenza-udbrud hos tamme danske fugle siden februar sidste år, skriver Fødevarestyrelsen i pressemeddelelsen.

Fugleinfluenza fik stor opmærksomhed i 2005 og 2006, da varianten H5N1 spredte sig fra Kina ind over Europa. Den spredte sig også til mennesker og gav flere hundrede dødsfald.

Det spredte stor uro og vækkede en generel debat om, hvordan samfundet er forberedt på potentielle pandemier.

Fødevarestyrelsen holder kontinuerligt øje med situationen og får meldinger fra ind- og udland.

- Vi vurderer hele tiden trusselsniveauet, og det er lavt. Så for nuværende opfordrer vi folk, der har besætninger af fugle, til at tage de normale forholdsregler som at skifte sko, inden man går ind til dem.

- Men det bør man gøre alligevel, siger John Larsen.