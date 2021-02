Fugleinfluenza fundet i fjerkræ på Bornholm

Torsdag aften har Statens Serum Institut konstateret fugleinflunzaen H5N8 i en hobbybesætning ved Østermarie på Bornholm.

Det oplyser Fødevarestyrelsen.

Der er tale om en mindre besætning med 20 høns og tre moskusænder. For at forhindre yderligere spredning af smitten, er alle fuglene fredag blevet aflivet.

- H5N8 er meget smitsom og vi gør alt hvad vi kan for at forhindre, at fugleinfluenzaen spreder sig til andre fugle. Den er alvorlig for fuglene, og for at bremse smitten indfører vi restriktioner for fjerkræejere i området, siger souschef i Fødevarestyrelsen Tim Petersen i en pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at der bliver indført to zoner rundt om den smittede farm. I en radius af 10 kilometer er det ikke tilladt at sælge æg eller flytte æg, høns og andet fjerkræ uden tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Derudover har alle fjerkræsejere i en radius af tre kilometer pligt til at registrere deres fuglehold, oplyser styrelsen.

I forvejen er der et krav om, at alle fjerkræ bliver holdt under overdækning og tag. Med det nye fund forventes det krav ikke at blive ophævet foreløbig.

Som følge af udbruddet af fugleinfluenza i Danmark har en række lande stoppet for import af danske æg og fjerkræ, og med det nye fund forventer Fødevarestyrelsen, at det bliver forlænget.

Fugleinfluenza er enormt smitsomt mellem fugle, men det smitter kun meget sjældent mennesker. Enkelte mennesker er dog rapporteret smittet med sygdommen i Rusland.

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at man undgår berøring med døde, vilde fugle. Er det nødvendigt at berøre dem, anbefales det, at man bruger handsker.