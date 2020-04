Fuld blus på solen: Her bliver det varmest

Man kan roligt lade vinterfrakken blive hjemme, hvis man vælger at gå en tur under hjemmekarantænen.

Ifølge DMI bliver det helt op til 19 grader denne onsdag.

- Det bliver endnu en dag med solskin. og så har vi lovet at det bliver lige i underkanten af de tyve grader.

- Det bliver varmest i den nordlige del af Sjælland og i store dele af Jylland.

- Til gengæld bliver det køligere ved kysterne, og da vinden kommer fra øst, er det især østvendte kyster, det går ud over, siger vagthavende ved DMI Jesper Eriksen.

Men med solen kommer også behovet for omtanke, lyder det fra DMI.

- Solen kommer til at brage igennem, så man skal passe på uv-indekset. Det er over fire, hvorfor man skal have solcreme ifølge eksperterne, siger Jesper Eriksen.