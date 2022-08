Fuld buschauffør anholdt: Kørte ind i skilt

En noget absurd situation fandt lørdag sted på Skændertorvet i Roskilde.

En bus kørte nemlig ind i et vejskilt med højre sidespejl, og buschaufføren havde lidt svært ved at holde balancen, da han efterfølgende skulle inspicere skaderne.

Det skriver sn.dk.

Cafegæster på torvet bemærkede i hvert fald den ustabile buschauffør, og det fik dem til at ringe til politiet.

Da de ankom, fik de den 65-årige mandlige chauffør til at puste i et alkometer, og promillen lå ifølge sn.dk noget højere end det tilladte. Han blev derfor sigtet for spirituskørsel og anholdt for efterfølgende at få taget en blodprøve.

Ingen kom angiveligt til skade i ulykken.

Busselskabet fandt en ny chauffør, der kunne køre bussen videre.