Fuld kaptajn: 85 meter langt skib på grund ved Langeland

Et fragtskib på 85 meter gik torsdag aften på grund ud for Langeland. Kaptajnen er anholdt og var påvirket af alkohol, oplyser den vagthavende officer

Fragtskibet Eems Carrier er torsdag aften gået på grund syd for Spodsbjerg ved Langelands kyst.

Anmeldelsen kom kl. 20.39, og her kunne den vagthavende officer høre, at kaptajnen lød fuld.

- Ud fra den radiokontakt vi havde med dem, fik vi mistanke om, at kaptajnen var beruset. Fyns Politi har nu anholdt manden, siger Stig Olsen, vagthavende officer ved Forsvarets Operationscenter.

Hos Fyns Politi fortæller den vagthavende, Lars Thede, til Ekstra Bladet, at de har anholdt en 39-årig russisk mand for at have brudt søfartsloven.

- Kaptajnen var påvirket over den tilladte promille på 0.5. Han skal op ad formiddagen afhøres med en tolk, og så skal vi tage en juridisk vurdering af, om der er flere forhold, han har brudt, siger han.

Mandens blodprøve er endnu ikke analyseret, og politiet kan derfor endnu ikke oplyse en promille.

Det er normal procedure, at skibe skal melde ind hos det Maritime Assistance Service, der er en enhed i Forsvarets Operationscenter, hvis der sker uheld. Der har efterfølgende været et miljøskib ude og tjekke om der har været olieudslip. Det har der ikke umiddelbart været tegn på.

Fragtskibet er ejet af et hollandsk rederi og forventes at blive sejlet til Nakskov senere på fredagen.