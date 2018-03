Fuld mand kom på afveje: Skal betale 10.000 kroner for et lift

1635,93 dollars eller godt 10.000 kroner.

Det var forleden prisen, som Kenneth Bachman fra New Jersey måtte betale til en Uber-chauffør, der gjorde, som Kenneth bad ham om: kør mig hjem.

Kenneth var næsten 500 kilometer hjemmefra og havde alene brug for et lift på nogle få kilometer i West Virginia, hvor han var på besøg hos venner.

Gået ud som et lys

Problemet er bare, at Kenneth var blevet så fuld, at ordren om at blive kørt 'hjem' på Ubers app betød, at bilen satte kursen mod hjemmet i New Jersey.

Og de første par timer af turen opdagede Kenneth ingenting:

- Jeg var gået helt ud. Det sidste jeg husker er en bar.

- Senere vågnede jeg op i en Uber ved siden af en ældre mand, som fortalte mig, at vi var en time fra Jersey, fortæller Kenneth Bachman til CBS i Philadelphia.

Skal betale regningen

Sagen blev kun værre af, at Kenneth havde bestilt den dyreste kategori af Uber-biler - Uber XL - som gjorde regningen dobbelt så dyr, som den kunne være endt med.

Selv om Kenneth Bachman har protesteret over turen og mener, at chaufføren burde have opdaget fejlen, har han nu betalt kæmperegningen.

Og han tager snart tilbage til vennerne i West Virginia for at hente sin bagage, som af gode grunde ikke kom med på den kostbare tur.

