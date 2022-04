Fuld plade: Tissemands-banko hitter

Den stive, den slappe, den gamle, den unge, flottenhejmeren, agurken, dræberen og bundskraberen.

Stine Jensen fra Randers har rystet posen og fundet en måde, hvorpå hun kan kombinere banko med sit professionelle virke som sexolog.

Her er 'gamle Ole' skiftet ud med 'spermkanonen', nummer 50 med 'stiverten' og nummer 57 med 'pølsen'.

Idéen opstod, da en bekendt introducerede Stine Jensen for et lignende koncept. Derfra begyndte hun selv at videreudvikle på dét, som nu er blevet til det populære tissemands-banko.

- Jeg satte et event op, hvor jeg solgte 12 billetter til tissemands-banko, og billetterne blev revet væk, og der var kæmpestor tilslutning til det, fortæller hun til Ekstra Bladet.

Der er venteliste for at komme med til Stine Jensens arrangementer. Privatfoto

Startede som en gimmick

Da sexologen afholdt sin første banko-aften en fredag i januar, var det egentlig bare tænkt som en gimmick.

- Og så kunne jeg bare se, at der skete noget, når vi sad og spillede det her bankospil - at vi kunne få en snak om nogle ting, som man normalt ikke sidder og snakker om, fortæller hun.

Og hvad der for Stine Jensen bare skulle være en sjov gimmick, har udviklet sig til et gigantisk hit.

- Jeg har oplevet, at det er en kæmpesucces. Min telefon ringer konstant, min mailboks er fyldt, og folk vil sindssygt gerne til de her arrangementer, siger hun.

Går all in

Den massive interesse har kastet adskillige tilbud om større arrangementer af sig, men det har Stine Jensen takket pænt nej tak til.

- Jeg vil kun lave det herhjemme, fordi intimiteten er så vigtig. Jeg gør det ikke for at blive stor og kendt, jeg gør det for at gøre en forskel for de her kvinder, og jeg har bare fundet ud af, at det er humor, der er vejen.

Derfor er der også kun plads til 12 kvinder, når et af de populære arrangementer løber af stablen. Til gengæld er der ikke sparet på noget.

Stine Jensen går all in, når hun pynter op. Privatfoto

- Jeg er tidligere eventchef, så jeg går all in, når jeg gør noget, og det er også derfor, det er så mega-populært, siger Stine Jensen og fortsætter:

- Jeg pynter op med tissemands-tallerkner, og der er tissemands-cupcakes, og der er tissemands-bakker, hvor bankobrikkerne ligger i, og tissemands-stearinlys på bordene.

Hvis man vinder, råber man ikke banko. I stedet skal man puste i en fløjte, som sørme også er formet som en penis.

- Præmierne på en række er mindre. Det er sådan nogle tissemands-gadgets. Det kan være en tissemands-tandbørste, -pasta og -hårpynt og sådan noget, og det synes folk er skidesjovt, fortæller sexologen.

Ved fuld plade får den heldige vinder et stykke sexlegetøj.

- Det kan for eksempel være en glas-dildo, siger hun.

Selv kagerne er udsmykket med tissemænd. Privatfoto

Det lokker

Banko-aftenerne giver Stine Jensen mulighed for at gøre op med det forvrængede billede af kroppen, som porno- og filmindustrien har skabt, fortæller hun.

Men selvom det for sexologen handler om at starte en samtale, anerkender hun, at det humoristiske indspark også hiver folk ind.

- Det sjove i det her er jo, at det er tissemænd. Det er dét, der lokker kvinderne til at komme, siger Stine Jensen.