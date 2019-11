Fulde dommere suspenderet: Endte i slagsmål og skyderi

Tre amerikanske dommere er blevet suspenderet, efter at de tidligere på året endte i et slagsmål og skyderi.

- De tre har opført sig på en måde, som ikke kun er pinligt på det personlige plan. Deres opførsel har miskrediteret hele det juridiske system i Indiana, fastslår Højesteret ifølge NBC News.

De tre dommere, to mænd og en kvinde, var stinkende beruset, efter at de havde deltaget i en konference i Indianapolis. Først ville de ind på en strip-bar, men da den var lukket, gik de videre til en restaurant. Mens de ventede på at komme ind på restauranten, kom en bil forbi. Mændene i bilen råbte efter de tre dommere. Det fik den kvindelige dommer Sabrina Bell til at give dem fuckfingeren.

Og så kom der for alvor gang i løjerne.

Mændene steg ud af deres bil, og herefter blev luften tyk af eder og forbandelser. Balladen endte med, at den ene af mændene trak et våben og skød de to mandlige dommere. Begge måtte indlægges på det lokale hospital i flere dage.

De to mænd, som kom i slagsmål med dommerne. Den ene er fængslet og skal for retten i januar. Han er tiltalt for at have skudt de to mandlige dommere under bataljen. Politifoto

Den ene af dommerne Andrew Adams er blevet idømt en fængselsstraf for at have skubbet til gerningsmændene.

Sabrina Bell var så beruset, at hun intet kan huske om, at hun havde givet fuckfingeren. Hun har erkendt, at hun kan blive provokerende, når hun bliver fuld.

To af dommerne er blevet suspenderet i en måned. Den tredje er suspenderet i to måneder. Ingen får løn i perioden.

Manden, der skød de mandlige dommere, skal for retten til januar.