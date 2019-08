Fuldkommen frygtløse: Springer ud fra 27 meter høj bro

I forbindelse med Red Bulls verdensmesterskaber i cliffdiving kastede udspringerne sig ud fra broen Stari Most i byen Mostar, som er at finde i Bosnien-Herzegovina

Badet i bifald og vandet fra floden Neretva steg de mange udspingere op af vandet, imens de modtog deres pointscore. Det gjorde de efter at have kastet sig ud fra plateauerne på broen, der var op til 27 meter over flodens overflade.

Den berømte bro, som blev brugt til konkurrencen, hedder Stari Most, som slet og ret betyder gammel bro.

Mostar var en af de byer, der blev hårdest ramt under krigen i Bosnien-Herzagovina, og 9. november 1993 beordrede en kroatisk general at sprænge den over 400 år gamle bro i luften.

Broen er siden blevet genopbygget og åbnede igen i 2004 til stor glæde for befolkningen. Den er i mange år blevet brugt til udspring, og gennem tiden har det også været en slags manddomsprøve at turde kaste sig ud fra den høje bro.

Verdensmesterskabet i cliffdiving afvikles i syv forskellige lande, hvor at Mostar var den sjette lokation i rækken. Finalen afholdes i Bilbao i Spanien 14. september, hvor at den mandlige og kvindelige udspringer der sammenlagt har flest point selvfølgelig tager hele butikken.



Constantin Popovici fra Rumænien løb med sejren i Mostar, men sammenlagt fører Gary Hunt fra England. Australske Rihannan Iffland vandt i Mostar og tager sammenlagt også flest point med til finalen i Bilbao.