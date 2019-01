Fuldstændig nøgen midt på Atlanten: Har tabt mig 12 kilo

Selv om kroppene er udsultede, går det efter eget udsagn 'virkelig, virkelig godt' for Lasse Wulff Hansen og Mads Vangsø, der lige nu ror tværs over Atlanterhavet

- Det er gået forrygende.

Sådan siger Mads Vangsø om de foregående 24 timer på vandet. Han og makkeren Lasse Wulff Hansen har nu været på vandet i 41 dage og nærmer sig Antigua - målet for deres mere end 5000 kilometer lange rejse tværs over Atlanterhavet i konkurrencen Talisker Whisky Atlantic Challenge.

Mads Vangsø og Lasse Wulff Hansen fører stadig i deres klasse, og de har tilmed sat tempoet op.

- Det er gået sådan, at vi har siddet og kigget på hinanden og grint og sagt; 'det er det ,vi har ventet på i 40 dage'. Lige nu sidder jeg - og undskyld mit billede - fuldstændig nøgen kun iført gummisko og en sikkerhedsharness, så jeg er spændt fast til båden, i høj sol og 10 sekundmeter i høje bølger, der bare driver os fremad med en fire, fem, seks knob. Det går virkelig, virkelig godt, siger en tydeligvis glad Mads Vangsø.

Rejsen over Atlanten Roerne ror hver to timer ad gangen og sover i to timer. Døgnet rundt på hele turen. Hver roer har brug for at drikke op til ti liter vand i døgnet. Havvand renses i en 'watermaker' og bliver derved til drikkevand. En roer taber sig i snit 12 kilo på turen. Flere mennesker har besteget Mount Everest end krydset et ocean i robåd. På det dybeste punkt er Atlanterhavet 8,5 kilometer dybt. Midt på Atlanten kan bølgerne blive op til seks meter høje. To sikkerhedsbåde sejler med på turen, men skal dække hele løbet. Derfor kan det i visse tilfælde tage dem en uge at nå frem til en båd i problemer.

Helt udsultede

Mads Vangsø erkender dog, at de 41 dage på havet har sat sine spor.

- Vi er så udsultede. Vi har tabt os helt vildt meget. Når jeg kigger på Lasse, så tror jeg, han har tabt i hvert fald 15-18 kilo. Jeg har nok tabt mig 12-14 kilo, siger Mads Vangsø.

Derudover er de to danskere udfordret på søvn. De har fra dag ét skiftevis roet i to timer og hvilet i to timer.

- Søvn har været et problem siden dag nummer to. På en eller anden mærkelig måde er du ved at vænne dig til det. Det er så smertefuldt at vågne efter en time og fyrre minutters søvn og så skulle op og ro to timer igen.

- Men nu er vi jo snart hjemme, og så kan man altid lidt mere.

