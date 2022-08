Fuldstændig overbelastet: Lukker ned for salg af træpiller

Efterspørgslen på træpiller er braget så voldsomt i vejret, at en forhandler ser sig tvunget til at lukke midlertidigt for online-salg

'Hjemmesiden er overbelastet, hvorfor vi ser os nødsaget til at lukke den midlertidigt.'

Sådan lyder beskeden, hvis man lige nu klikker ind på stampemøllen.dk, der forhandler miljøvenlige træpiller.

Meldingen kommer i kølvandet på nyheden om, at Danmark risikerer at løbe tør for træpiller.

Voldsom stigning

En nyhed, som har fået efterspørgslen til at gå amok i en sådan grad, at forhandleren nu må lukke midlertidigt for online-salg.

'De seneste dage har vi oplevet en voldsom stigning i efterspørgslen på træpiller. Dette har resulteret i overbelastning, hvorfor vi ser os nødsaget til midlertidigt at lukke webshoppen for salg af træpiller,' oplyser stampemøllen.dk.

Krisen skyldes, at forhandlerne af træpiller i øjeblikket har svært ved at hente tilstrækkelige mængder hjem.

Kan ramme 100.000 hjem

Manglen på træpiller kan komme til at ramme op mod 100.000 hjem, der risikerer at løbe tør, har brancheforeningen Associationen Dansk Biobrændsel (ADB) advaret.

- Vi ser ind i, at nogle kommer til at fryse. Det er lidt uhyggeligt, at det skal være på den måde, men jeg kan ikke se, at det kan være anderledes, har formand Henrik Nørbo Mosegaard tidligere udtalt til TV 2.

Stampemøllen.dk oplyser ikke, hvornår der igen åbnes for salg af træpiller, men skriver, at de håber, det sker snarligt.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra stampemøllen.dk, men det har ikke været muligt fredag aften.