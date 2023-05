Fuldstændig ude af kontrol: Måtte skyde den ned

Ukrainsk militær var torsdag nødt til at skyde en af deres egne droner ned i luftrummet over Kiev

Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er en drone, der er løbet løbsk.

Og selv om eksplosioner i mere end år har været en del af dagligdagen i Ukraine, er det dog sjældent, at ukrainerne ser sig nødsaget til at skyde efter deres eget militærudstyr.

Det var dog tilfældet torsdag, hvor borgere i Kyiv i omkring 20 minutter kunne høre eksplosioner, mens landets luftstyrker forsøgte at skyde en af deres droner ned.

Den var nemlig løbet løbsk.

Det skriver BBC.

Sådan så det ud, da dronen endelig blev ramt. Foto: Gleb Garanich.

'Det er en skam'

Andriy Yermak, der er den ukrainske præsidents stabschef, fortalte første, at det var en fjendtlig drone, man havde skudt ned, men militæret måtte senere krybe til korset og indrømme, at den var ukrainsk, og at den var blevet skudt ned for at undgå ’ uønskede omstændigheder".

‘Det er en skam, men det er teknologi, og det kan ske’, skriver det ukrainske militær i en pressemeddelelse.

Flere videoer af dronenedskydningen florerer lige nu på de sociale medier, hvor man tydeligt kan høre folk juble, når dronen endelig bliver ramt.

Dronen styrtede ned i en bygning i den vestlige del af byen, hvor der opstod brand.

Myndighederne var dog hurtige til at få den slukket.

