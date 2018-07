Fuldstændig vanvittigt: Niels' hus krakelerer i varmen

Niels Jørgensen fik sig noget af et chok, da han forleden vågnede ved, at der lød et kæmpe brag i hans soveværelse i det hus, han bor i med sin familie i Asperup på Fyn.

Det fik ham øjeblikkeligt til at stå op for at tjekke, hvad der var sket.

- Jeg finder jo ud af, at huset er revnet flere steder. Der er kommet en kæmpe revne både indvendigt og udvendigt i soveværelset og flere andre steder i huset. Lyden var meget kraftig, så jeg fik da noget af et chok, siger Niels Jørgensen til Ekstra Bladet.

Ifølge Niels Jørgensen revner hans hus, fordi det ligger på en særlig lerjord.

Den jord kan ikke tåle den tørke, som lige nu er over Danmark.

- Mit hus ligger jo på det her særlige Lillebælts-ler, og det er derfor, at huset slår så mange revner. Det er virkelig ekstremt, og jeg bliver nødt til at gå rundt og vande rundt om huset for at fugte det lidt flere gange om dagen. Jeg forsøger at gøre, hvad jeg kan, for at der ikke kommer yderligere skader, siger han.

Her ses det, hvordan Niels Jørgensens væg er revnet i soveværelset. Foto: Privatfoto

Kører sag

Niels Jørgensen fortæller, at han lige nu er i dialog med en jordbundsekspert og forsikringen for at finde ud af, hvem der skal udbedre skaderne.

- Jeg har kontakt til jordbundsekspert Jens Johan Andersen, og vi er i samråd ved at finde ud af, hvad der skal ske. Jeg håber jo på, at forsikringen dækker det, for jeg har hverken kunne gøre fra eller til. Hvis de ikke gør, så bliver det en hamrende dyr sag for mig, siger Niels Jørgensen.

Til Ekstra Bladet fortæller John Cappelen, der er seniormeteorolog hos DMI, at tørken lige i øjeblikket er meget ekstrem og kan have store konsekvenser for danskerne.

- Der er ingen tvivl om, at sommeren i år indtil videre har været ekstrem varm og tør, og man er derfor begyndt at kunne se konsekvenser rundt om i det danske land, lyder det fra meteorologen.

Også jorden udenfor Niels Jørgensens hus er revnet. Foto: Privatfoto

Natur dør ud

Han fortæller, at især naturen lider i tørken.

- Det er klart, at man begynder at se konsekvenser, og at naturen lider af det. De lavvandede områder er jo løbet tør for vand. Fuglene går jo nærmest på jorden. Planterne lider, og vi hører om en høst, der bliver meget påvirket. Så det har en masse forskellige konsekvenser, lyder det fra meteorologen.

Ifølge John Cappelen er det derfor heller ikke utænkeligt, at flere danskere den næste tid vil opleve, at deres hus slår revner.

- Hvis ens hus er placeret på en jord, der nemt tørrer ud, for eksempel ler, så er det klart, at tørken også her kan give problemer og skabe sprækker i fundamentet, som det har gjort hos Niels, siger han.

Ifølge ham er det en helt usædvanlig vejrsituation vi har herhjemme i øjeblikket.

- Vi har kørt med tørkeindeks i 14 år, og vi har aldrig haft et højere indeks, end vi har nu. Så det er nok noget, der kommer til at gå over i historien, siger meteorologen og fortsætter.

- Det ser ud til, at det varme vejr og tørken fortsætter, så det kan ende med at få store konsekvenser. Det er en situation, som kan give rynker i panden.

