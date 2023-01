Fund af farlig bakterie: Svømmehal lukker øjeblikkeligt

Den farlige bakterie legionella er fundet i brusehoveder i Nykøbing Sjælland Svømmehal.

Derfor lukker svømmehallen øjeblikkeligt, og dørene kan tidligst åbnes om en måned igen.

Det oplyser Odsherred Kommune på sin hjemmeside ifølge TV2 Øst.

Svømmehallen kan åbne, når alle vandprøver er fri for legionella. Det forventer kommunen vil tage mindst en måned.

Bakterien er ikke fundet i bassinerne.

Der blev foretaget analyser af vandet, efter at en gæst i svømmehallen blev bekræftet smittet med legionærsyge, som man får af bakterien. Prøverne blev taget inden jul, og der kom svar på dem tirsdag.

- Svømmehallen har været holdt åbent indtil nu efter konkret rådgivning fra Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Annonce:

Siden oktober har svømmehallen haft en lavere badevandstemperatur end tidligere, og legionellabakterier trives ifølge Statens Serum Institut (SSI) bedst i lunkent og stillestående vand.

Men da bakterierne ikke er fundet i bassinerne, har temperatursænkningen intet med udviklingen af bakterier at gøre, konstaterer kommunen.

Det er endnu uvist, hvad der er kilden til bakterierne i svømmehallen.

Legionella er almindelige bakterier i vandsystemer, men de har generelt lav smitsomhed.

Risikoen for at blive syg med legionærsygdom stiger med alderen, og sygdommen ses overvejende hos personer over 50 år.

Det er i høj grad personer med svækket immunforsvar, der bliver smittet, og mænd rammes dobbelt så hyppigt som kvinder af sygdommen.

Der går typisk en lille uge, fra man smittes, til man får symptomer.

Hvis man får legionærsyge, kan de første symptomer minde om influenza. Det er typisk høj feber, hovedpine og muskelsmerter. Senere kommer der tør hoste og brystsmerter, hvilket udvikler sig til lungebetændelse og åndedrætsbesvær.

Annonce:

Sygdommen er i de fleste tilfælde meget alvorlig, skriver SSI.

Langt de fleste patienter, der får diagnosen, indlægges. Dødeligheden er på 10-15 procent.

Siden 2017 er der påvist 200-300 tilfælde af legionærsyge per år.