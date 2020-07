Fund af jordbakterier: Drik ikke vandet

Hvis du bor i området syd for Kolding Å og Kolding Fjord skal du lige tænke dig om, inden du tænder for hanen for at tage et glas vand.

En test af drikkevandet afslører, at et vand fra et vandværks grænseværdier er overskredet. Derfor har TREFOR sendt en koge-anbefaling ud med øjeblikkelig virkning.

Det skriver TV Syd.

Anbefalingen gælder fra dags dato og indtil andet bliver oplyst.

Vi beklager de gener, dette måtte have for dig

Se yderligere informationer på https://t.co/HFB7LWxkM8 https://t.co/0nkPV56KMf — TREFOR Driftovervågning (@TREFORdognvagt) July 10, 2020

Det er 4782 såkaldte installationsadresser, der får vand fra vandværket, hvor der er fundet bakterier, der ikke bør være i vandet. Det er altså tusinde enkeltpersoner, der er påvirket.

- I vandet er der en værdi af coliforme bakterier, der kan være jordbakterier eller lignende, fortæller Lars Skjerning, vandforsyningschef ved TREFOR, til Ekstra Bladet.

Lars Skjerning oplyser, at man sender anbefalingen ud for at være på den sikre side, og at TREFOR er ved at tage nye prøver for at sikre sig, at fundet af coliforme bakterier ikke er en analysefejl.

Hvorfor, der kan være havnet uønskede bakterier i vandet, vides ikke endnu.

- Vi kan ikke afvise, at der er kommet en revne i en beholder eller lignende efter de kraftige regnskyld, der har været på det seneste, men vi ved ikke endnu, siger vandforsyningschefen.