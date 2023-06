Fund af Titan-vragrester tyder på 'katastrofal fejl'

Det var en fjernstyret undervandsrobot, der torsdag aften fandt vragrester i det område nær Titanic, hvor ubåden Titan er forsvundet.

Og ifølge redningseksperten David Mearns, der kender to af de fem mænd ombord på Titan, er det landingsstellet og et bagdæksel, der nu er blevet fundet.

David Mearns fortæller til Sky News, at bagdækslet er den 'spidse ende af det' kaldet 'fairing', og at landingsrammen er, hvad ubåden 'sidder på'.

- Det betyder, at skroget endnu ikke er fundet, men to meget vigtige dele af hele systemet er blevet opdaget, og det ville ikke blive fundet, medmindre det er fragmenteret, fortæller han til mediet.

Værst mulige scenarium

I samme omgang fortæller David Mearns, at de fundne vragrester dækker over en dyster melding.

- Et vragfelt antyder, at der har været et brud på ubåden og på den dybde, så tyder det på, at det er værst mulige scenarium, hvilket er en katastrofal fejl, en implosion, siger han.

Samtidig forklarer han, at den amerikanske kystvagt ikke vil melde noget ud om vragresterne, med mindre de var sikre på, at der ikke er nogen chance for at redde dem om bord i live.

Han hæfter sig dog ved, at hvis Titan er imploderet på mere end 3.000 meters dybde, så har de fem ombord ikke kunnet mærke noget.

- Det eneste gode er, at det ville ske øjeblikkeligt, på millisekunder, og mændene ville ikke have nogen idé om. hvad der skete, siger han.

Der vil blive holdt et pressemøde torsdag klokken 21 dansk tid for at tale om det seneste fund.

På pressemødet deltager admiral John Mauger, der står i spidsen for eftersøgningen, og kaptajn Jamie Frederick.