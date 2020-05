Fuppede auktionshus: Nu trækkes minister ind i sagen

Rig på asyl

Ekstra Bladet har den seneste tid afdækket, at den 61-årige mands gode indkøb af Udlændingestyrelsens inventar på auktion langt fra er den eneste måde, han har haft gavn af, at hans kæreste fra 2012-2018 købte ind for flere hundrede millioner skattekroner.

I perioden fra 2012 til 2016 arrangerede parret, at mandens firma fik 4,1 millioner kroner for at udleje et lager til asylsystemet. En leje, der efter alt at dømme var en overpris.

Lageret blev brugt til at opbevare statens møbler og maskiner, som hans kæreste, den 57-årige kvinde 'GC', stod for at indkøbe. Her stopper parrets fiduser dog ikke.

Den 61-årige mand fik nemlig også del i de skattekroner, GC administrerede, gennem et af de store transportfirmaer, der fragtede inventar rundt i landet. Transportfirmaet hyrede nemlig BN ind som underleverandør for et ukendt beløb.

Hvor mange penge, BN i alt har tjent på, at hans kæreste fra 2012-2018 indkøbte for over 300 millioner skattekroner er uvist. Sikkert er det dog, at BN's selskab vendte underskud til overskud, da kærestens ordrer begyndte at tikke ind.

Fra 2012-2018 leverede firmaet et overskud på i alt fire millioner kroner. I samme periode udbetalte det lille firma yderligere fire millioner i løn, pension og udbytte.