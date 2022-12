Fusionsforsøg i USA kaldes for et historisk fremskridt

Forskere i Californien melder ifølge BBC om banebrydende resultater ved et nukleart fusionsforsøg, som har bragt dem nærmere skabelse af uendelig ren energi.

Det er forskere ved Lawrence Livermore Nationale Laboratorium i Californien, der kalder udfaldet af deres reproduktion af solenergi i et laboratorie for en vigtig milepæl i forskningen.

Opdagelsen kan bruges til videreudvikling af fusionsenergi, som længe har været anset for at være en mulig fremtidig kilde til nærmest uendelig energi. Det rapporterer The New York Times.

- Ved et eksperiment med nuklear fusion blev der produceret mere energi fra fusionen, end der blev anvendt laserenergi på at gennemføre det, siger forskerne om den mulige revolutionerende alternative energikilde.

- Det er en vigtig milepæl for forskerne og de ansatte ved Lawrence Livermore National Ignition Facility, som har viet deres karriere til at få fusionskraft til at blive en realitet. Denne milepæl vil utvivlsomt føre til flere opdagelser, siger USA's energiminister, Jennifer Granholm, på en pressekonference.

- Sådan ser det ud, når USA går forrest, og dette er blot begyndelsen, tilføjer hun.

Kontrolleret fusion opfattes som et kæmpemæssigt skridt frem i retning af ren energi. Det vil bidrage til at gøre os mindre afhængige af fossile brændstoffer, rapporterer CNN.

Fusion er den kernefysiske proces, som er kilden til solens energi. Den er allerede anvendt i hydrogenbomber, men udfordringen har været at få frembragt energi fra en kontrolleret fusion.