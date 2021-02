Fylder 117 år: Overlevede corona

Hun var ti år gammel, da verdenskrigen brød ud - den første, vel at mærke. Hun blev nonne som 40-årig, da Anden Verdenskrig rasede, og hun har nu overlevet endnu en alvorlig krise i verden, nemlig coronapandemien.

Europas ældste person, den franske nonne søster André, blev i januar testet positiv for corona, men er nu erklæret rask og parat til at fejre sin 117-års fødselsdag. Hun blev født som Lucile Randon 11. februar 1904.

Det skriver The Guardian.

Den ældre dame var blandt de 81 ud af 88 beboere på et plejehjem nær Toulon, som blev smittet med virussen. Ti beboere døde ulykkeligvis af sygdommen, men søster André udviste ingen symptomer.

Talsmand David Tavella siger, at den 116-årige Søster André klarer sig godt, efter at hun blev testet positiv for coronavirus og senere erklæret rask. Foto: Uncredited/Ritzau Scanpix

Spurgte aldrig

Som de øvrige smittede på plejehjemmet har søster André levet isoleret i sin bolig, siden hun blev testet positiv. Hun har følt sig meget ensom, siger hun til den lokale avis, Var-Matin, ifølge The Guardian.

- Hun spurgte aldrig til sit helbred, siger en talsmand for plejehjemmet, David Tavella, til The Guardian.

- Hun var for eksempel optaget af, om spisetider og sengetid ville ændre sig. Hun var faktisk mere bekymret for de andre beboere, siger Tavella.

Søster André, som med årene har mistet synet og er blevet tunghør, er også blevet interviewet af den franske tv-station BFM:

- Jeg var ikke bange for at dø. Jeg er lykkelig for at være her med jer, men jeg ville ønske, at jeg kunne være et andet sted - sammen med min storebror og min bedstefar og bedstemor, siger søster André til BFM.

Verdens ældste person er japanske Kane Tanaka, der blev 118 år 2. januar.

