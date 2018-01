Fylder du 18 i år? Så vil EU give dig en gratis rejse

Fylder du 18 år i 2018, så har lige vundet retten til en gratis rejse.

I 2018 vil EU afprøve en idé om at give 18-års-fødselsarer en gratis interrailbillet, som giver muligheden for at rejse lige hen, hvor de vil i 30 forskellige europæiske lande i 30 dage. Det skriver Politiken.

Billetten, der blev indført i Danmark og 20 andre europæiske lande i 1972, koster i dag normalt 3876 danske kroner og kan bruges af unge under 21 år. Fra 1970’erne til 1990’erne var interrailbilletten et stort hit blandt de unge, men efterhånden som priserne på flyrejser er faldet, er interessen for 30 dages-togbilletten det også.

Handler om følelser

Men det skal det nye initiativ fra EU nu forsøge at lave om på. Der er afsat 90 millioner kroner fra EU’s fælleskasse til formålet. Det er langt fra penge nok til, at samtlige 18-års-fødselarer kan få en gratis billet, så som en del af projektet skal togselskaberne selv betale noget af billetten. På den måde vil omkring 20.000 teenagere kunne komme afsted med en gratis interrailbillet i sommeren 2018, lyder et estimat.

Det er endnu ikke blevet afgjort, hvordan de 18-årige og kommende 18-års-fødselarer skal søge om at få en af billetterne, og hvordan de bliver udvalgt som en af modtagerne. De spørgsmål forventes ifølge Politiken at blive afgjort ved udgangen af marts.

- Det er en investering i unge mennesker og i Europas fremtid, siger Manfred Weber, formand for Europaparlamentets største partigruppe, Det Europæiske Folkeparti (EPP).

- Vi vil gerne have, at unge europæere opdager, at EU også handler om følelser, ikke kun politik. Vi vil gerne give dem en prøve på, hvordan det føles ikke bare at være slovak, tysker eller græker, men også europæer. Og er der en bedre måde end at tage toget? Spørger Manfred Weber.