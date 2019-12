Fynboen Jens: Her er min flotte ligkiste

Fynboen Jens Sylvest er i den grad klar til afgang fra dette jordiske liv.

Han har netop modtaget sin ligkiste fra Afrika: En blankpoleret, skriggrøn Mercedes Adenaur.

- Så kan det ikke blive bedre, mener den 57-årige maskinhandler fra Haastrup.

Kisten er en tro kopi af Jens Sylvest' vaskeægte Mercedes Adenaur fra 1952. For at transporten af Jens Sylvest' afsjælede legeme kommer til at foregå standsmæssigt, har manden også købt sin egen rustvogn.

- Det er naturligvis også en Mercedes. Jeg skulle nødigt ud at køre med en Ford på min sidste rejse, griner Jens Sylvest.

Den bliver pudset

Den muntre fynbo fik faktisk ligkisten foræret for syv år siden. Selve arbejdet med at få kisten fabrikeret, lakeret og blankpoleret i Ghana var intet problem.

Jens Sylvest har været i Ghana for at følge fremstillingen af kisten på nærmeste hold. Privatfoto.

- Til gengæld har det været meget besværligt at få den transporteret hjem. Men pludselig blev der plads i en container, og nu holder kisten fint parkeret ved siden af den store Adenauer.

- Går du så også pudser på den?

- Ja, ja. Støvet kommer naturligvis af.

- Du har ikke overvejet at få sat motor i kisten, så du selv kunne køre lidt rundt i den før den endelige afgang?

- Nej, for man skal jo også passe på med ikke at støde folk. Der er nok nogle, der i forvejen synes, at det her er lidt for meget.

Skulle være død nu

Jens Sylvest lider af dårligt hjerte. Men han har det efter omstændigheder godt. For tyve år siden fik maskinhandleren at vide, at han kun havde omkring halvandet år tilbage at leve i. Sidenhen er det nu gået meget godt, og Jens Sylvest går stadig oprejst og trækker vejret helt planmæssigt.

- Dengang kunne jeg vælge at sætte mig hen i et hjørne og vente på, at jeg døde. Det ville jeg ikke. Jeg kunne lige så godt fortsætte med at leve, deklarerer fynboen.

Han har naturligvis også været i Ghana for personligt at 'prøvekøre' kisten. Alt forløb som det skulle. Sylvest kom både op og ned af træbilen.

- Dernede er det jo meget almindeligt, at man får lavet sin kiste efter helt særlige ønsker. Nogle får en banan-kiste - andre en krokodille. Min gode ven og forretningsforbindelse Benny Nielsen bor i Ghana, og det er ham, der har fået lavet kisten til mig.

Alt er klappet og klart, konstaterer Jens Sylvest. Privatfoto

- Jeg kunne godt tænke mig en guitar-kiste. Kan det monstro arrangeres?

- Meget nemt. Den fikser Benny med garanti.