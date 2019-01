Fynboer løb med sejren i stor mediekonkurrence

Politiken, Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Verdens Bedste Nyheder holder hvert år en konkurrence, hvor den bedste avis fra 6.-7. klasserne og 8.-10. klasserne bliver kåret. Konkurrencen løb af stablen i ugerne 38 til 46 og omkring 9.700 børn har deltaget i konkurrencen.

I dag blev de otte vindere fundet, hvoraf begge vindere af Ekstra Bladets avis kom fra Fyn.

Vinderne

Fra Ekstra Bladet blev det 7.a fra Strandmølleskolen i Assens. Juryens begrundelse var:

'Eleverne har lavet en rigtig fin avis med en forholdsvis bred variation af emner. Eleverne har skilt sig ud fra de andre deltagere ved at udføre mange besøg og undersøgelser ude i virkeligheden. Begge dele er væsentlige byggesten i journalistikken. På to af siderne i avisen har eleverne endda kombineret disse to arbejdsformer med en undersøgelse af tre forskellige skoler. Fremragende'.

Og fra det lidt ældre klassetrin var det 8.d fra Aarupskolen i Aarup. Juryens begrundelse var her:

'Eleverne har lavet en avis med flot layout og god brug af kilder og citater. Det er dejligt at få billeder på case-personerne! Sproget i avisen flyder godt, og redaktionen har været opsøgende og fundet deres egne kilder. Flere af artiklerne har mere end én kilde til citat, hvilket også er flot. Alt dette fører til en helstøbt avis, hvor især layoutet, brugen af billeder og den opsøgende journalistik er i høj klasse'.

Samme emne i alle aviser

Alle verdens lande har skrevet under på FN’s 17 ambitiøse verdensmål, og det var netop dem, som var elevernes emne. Verdensmålene omhandler blandet andet: afskaffelse af fattigdom, bremsning af klimaforandringer og mere lighed på kloden.

Der ses en tendens til, at der i nyhedsbilledet fokuseres på de negative aspekter i verdenssamfundet, hvorfor kun en fjerdedel af danskerne i 2015 mente, at verden er blevet et bedre sted.

Dette er heldigvis ikke hele sandheden – eksempelvis er mere end en milliard mennesker sluppet ud af ekstrem fattigdom i løbet af de seneste årtier, og det har været nyheder som disse, eleverne har skulle arbejde med. Altså de konstruktive nyheder.

Per Vars rappede på avisernes indhold. Foto: Ida Hammer Ingerslev

Fint besøg

På dagen var Per Vers konferencier og sørgede for underholdningen ved bl.a. at freestyle over elevernes aviser, ministeren for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, deltog og holdt tale for vinderne, og det samme gjorde direktøren for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn-Pedersen. Chefredaktørerne for henholdsvis Politiken, Jyllands-Posten og Ekstra Bladet overrakte diplomer, og gav eleverne et par ord med på vejen.

- 7.a fra Strandmølleskolen og 8.d fra Aarupskolen har virkelig formået at bruge virkelighedens eksperter og snakke med rigtige mennesker. Det er noget, som lever op til vores motto her på Ekstra Bladet, som jo hedder 'Velkommen til virkeligheden'.

- Derudover har de formået at gøre et meget abstrakt emne utrolig konkret. Jeg er sikker på, vi godt kan være tryg ved fremtiden, siger Poul Madsen glad efter prisuddelingen.

Hvis du kunne tænke dig at læse alle vindernes fine produkter, kan du trykke her.