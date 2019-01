Fyns Politi revser danskerne: - Det er SÅ MEGET ikke i orden

Fyns Politi er ude med riven efter bilister, der har krydset Storebæltsbroen i løbet af dagen.

Det sker, efter at politiet siden ulykken onsdag morgen på Storebæltsbroen har langet den ene bøde efter den anden ud til nysgerrige billister, der ikke har kunnet holde mobiltelefonen i lommen, mens de har kørt bil.

'Vi har skrevet 40 sager for at bruge mobiltelefon, hvor bilisterne havde travlt med at tage billeder af ulykkesstedet på Storebæltsbroen. Det er SÅ MEGET ikke i orden. Vis nu respekt for de berørte - og overhold i øvrigt færdselsloven!!!', skriver politiet på Twitter.