Fynsk par svindler hundredvis af kunder med falske hvalpe

Sine Averhoff og Simone Sørensen er begge blevet snydt for flere tusinde kroner af en hundeejer, der ville sælge dem en hundehvalp. Ingen af dem har fået en hvalp og pengene er væk. Over 100 står i samme situation

Menneskets bedste ven er rykket ind i de danske hjem i rekordstort antal under coronapandemien.

Det har et par på Fyn groft udnyttet. De har forsøgt at sælge de samme otte hvalpe til flere hundrede mennesker på Den Blå Avis.

Sine Averhoff og Simone Sørensen er begge blevet snydt af parret. Tilbage i begyndelsen af året betalte begge et depositum på 2000 kroner, som skulle sikre dem en hvalp fra det næste kuld - ligesom hundredvis andre.

Begge kvinder oplevede sælger som troværdig, hvorfor de begge betalte pengene.

- Jeg begyndte at Google, men fandt i første omgang ikke noget mistænkeligt. Så hun indlemmede hun mig i den Facebookgruppe, hun havde lavet, siger Sine Averhoff.

Hun bliver suppleret af Simone Sørensen.

- Vi tænkte ikke, det var et scam. Vi modtog kontrakten 20. februar – og det så fint ud. Vi havde kontaktet mine svigerforældre, der netop havde købt en hvalp, hvor kontrakten lignede deres, siger Simone Sørensen.

Alarmklokkerne ringer

Alt så ved første øjekast legitimt ud. Der blev lagt billeder ud af parrets egen hund, der så fin ud i pelsen og øjensynligt var glad for sin ejer. Parret havde også referencer til andre kuld, som de tidligere havde solgt. Det hele virkede ifølge kvinderne troværdigt.

Simone Sørensen har betalt 6000 kroner for at få en hvalp. Men parret har oplyst hende, det ikke kommer til at ske. Privatfoto

Simone Sørensen var også ude at besigtige hundene i parrets hjem.

- Vi smed de sidste 4000 kroner, for at hvalpen kunne stå i vores navn. Jeg har betalt fuld pris for hvalpen, der løber op i 6000 kroner, siger hun.

Men kort tid efter begyndte de første alarmklokker at ringe. Først blev terminsdatoen for kuldet rykket. Her blev de to kvinder lovet pengene retur, hvis man ville trække sig, men da datoen kun blev forskudt i 10 dage, besluttede de sig for at lade depositumet ligge, så de var sikret hvalpene.

- Der var nogle, der hoppede fra på daværende tidspunkt. Jeg ved ikke, om de har fået pengene, men så kom der andre nye til i gruppen. Hun skrev løbende og opdaterede med video, og hvalpene havde fået farvede halsbånd på, så man kunne kende forskel på dem, siger Sine Averhoff.

Før du køber hund Fem gode råd at følge, inden du køber hund: 1. Besøg hvalpen på kennelen, så du ved, hvordan den er vokset op. 2. Bed om at se moderen. Det skal altid være muligt at se moderen, og hvis det ikke er muligt at se faderen, så bed om at se billeder. 3. Hvalpen bør have tillid til mennesker. Den skal ikke være sky. 4. Chip og papirer skal være i orden. Alle hunde skal være id-mærket og registreret i Dansk Hunderegister, inden de er otte uger gamle. Chippen er ikke synlig, men aflæses med en scanner. Chipnummeret fremgår af registreringsattesten fra Dansk Hunderegister. Sørg for at tjekke, at der er overensstemmelse mellem chipnummeret på alle relevante papirer. 5. Tjek at hvalpen er sundhedstjekket og vaccineret af en autoriseret dyrlæge. Kilder: Dyreværnet, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kennelklub Vis mere Vis mindre

Kuldet er blevet solgt til hundredevis af mennesker, der alle har lagt 2000 kroner i depositum for at sikre sig en af de eftertragtede hvalpe. Flere har betalt 6000 kroner. Privatfoto

Ligesom Simone Sørensen ville Sine Averhoff gerne ud og se kuldet, men så begyndte undskyldningerne at rulle.

- I begyndelsen af juli måned, da vi skulle over at se hvalpene, blev det så aflyst, fordi de havde været til et studentergilde, hvor de havde fået corona, og hendes mand var meget syg af astma. Og i de her coronatider har man ikke lyst til at være uempatisk, så man går jo langt, når det handler om følelser.

- Hun ville så lægge en ny dato op, hvor vi kunne få at vide, hvilken hvalp der ville være vores, men der skete ingenting, siger Sine Averhoff.

Simone Sørensen har fået samme historie fortalt fra parret.

21 Facebookgrupper

Sine Averhoff blev for et par dage siden kontaktet af en, der også var blevet snydt af samme svindlere. Og det ligner, at parret har haft travlt.

- Lige nu ser det ud til, at man har sporet 21 Facebookgrupper under forskellige navne, som de har svindlet i, siger Sine Averhoff.

Ekstra Bladet har set en afstemning på én af disse grupper, hvor over 100 personer har tilkendegivet, at de har indbetalt 2000,- kroner i depositum til parret fra Fyn i håbet om at få fingre i en af hvalpene.

- Jeg tror, at vi efterhånden er oppe i svindel for 200.000 – 300.000 kroner, lyder det fra Sine Averhoff.

Sine Averhoff har politianmeldt parret. Politiet har kvitteret for anmeldelsen om bedrageri, fremgår det af dokumentation, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

- Jeg ringede til politiet i dag, fordi jeg ikke havde fået andet end den ene kvittering. Der fik jeg besked på, at de havde fået flere henvendelser omkring den her sag, og vi skulle kontakte Fyns Politi, siger hun.

Simone Sørensen havde kastet sin kærlighed på denne hvalp, som aldrig bliver hendes. Privatfoto

'Noget rigtig møg'

Ekstra Bladet har været i kontakt med parret, som bliver anklaget for svindel. De ønsker ikke at stille op til interview, men skriver i en sms:

'Situationen er håbløs og noget rigtig møg. Status er, at vi arbejder på at skaffe de mange, mange penge, da vi på ingen måde ønske at forvolde mere smerte', skriver de i en besked til Ekstra Bladet.

Parret svarer ikke på, hvad de har brugt de mange penge til.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, hvordan ulovlige indsmugling af hvalpe fra Østeuropa er steget eksplosivt. Senest er tre mænd blevet dømt for ulovligt at indsmugle 120 hvalpe af racen fransk bulldog.