Fyrede bonusbaroner kræver 900 millioner

Det udløste et ramaskrig, at en stribe energihandlere hos Energi Danmark stod til at få gigantiske bonusser, som var optjent, mens almindelige danskere kæmpede med deres energiregninger. De ansatte blev efterfølgende fyretog de vilde bonusaftaler erklæret ulovlige af selskabets ejer, Andel.

Men de tre tidligere ansatte vil have deres penge alligevel. Og derfor har de nu stævnet Energi Danmark for ikke mindre end 900 millioner kroner. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

- Overordnet er vi af den opfattelse, at der er indgået entydige bonusaftaler, og at Energi Danmark er forpligtet til at honorere de aftaler. Stævningen omhandler desuden et spørgsmål om uberettiget afskedigelse, udtaler Frederik Brocks, advokat for en af de tidligere ansatte, til Finans.

Kæmpe bonusser

Sagen startede, da Finans kunne afsløre, at flere energihandlere stod til at få op til en kvart milliard kroner i bonus - hver.

For under energikrisen, hvor prisen på strøm blev mangedoblet og tvang almindelige danskere i knæ, havde deres spekulation i energipriserne kastet milliarder og atter milliarder af sig.

Det skabte stort røre, fordi Energi Danmark, der handler med energi, er ejet af andelsselskaberne Andel og Nrgi. Energi Danmarks bestyrelse stoppede straks for bonusserne og erklærede, at kontrakterne var ulovlige og indgået uden deres vidende.

Da de ansatte ikke ville gå på kompromis og stille sig tilfreds med mindre bonusser, blev de fyret.

Jeg ska' da ha'

Men de vil altså have 300 millioner kroner hver og har derfor stævnet Energi Danmark for pengene.

- Overordnet er det vores holdning, at man ikke som arbejdsgiver ensidigt kan vælge at sætte sig på halen og nægte at honorere en bonusaftale, blot fordi man synes, at den er blevet for dyr, siger Frederik Brocks til Finans.

Administrerende direktør i Andel, Jesper Hjulmand, der altså er hovedejer af Energi Danmark, har tidligere stået fast på, at de nu tidligere medarbejdere ikke får bonusserne.

- Vi kommer hverken til at udbetale to- eller trecifrede millionbeløb. Det har jeg sagt fra starten, og det står jeg ved. Vi har fuld opbakning fra repræsentantskabet. Sagen er afsluttet, sagde han til Finans i april.