Fyrede chefer i kræftsag får millioner med sig

Lange ventetider for kræftpatienter resulterede tirsdag i en fyreseddel til to hospitalsdirektører fra Aarhus Universitetshospital.

De to nu tidligere chefer får et større millionbeløb med sig ud ad døren, skriver TV 2.

Mediet er gennem en aktindsigt kommet i besiddelse af en orientering fra Region Midtjylland, som viser, at tidligere hospitalsdirektør Poul Blaabjerg får en godtgørelse på 4.041.461 kroner.

Den tidligere lægefaglige direktør Claus Thomsen får 3.447.282 kroner med sig.

Det er betingelser i deres ansættelseskontrakter, der danner grundlag for fratrædelsesaftalerne, skriver TV 2.

Sagen om lange ventetider begyndte at rulle i marts, hvor det kom frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet unødigt længe på en operation på Aarhus Universitetshospital. Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Tallet er siden vokset til 313.

Patienterne har måttet vente op til otte uger på en operation, selvom de har lovkrav på at blive opereret senest efter to uger. For nogle har det betydet, at deres kræft har bredt sig og er blevet uhelbredelig.

I kølvandet på sagen blev der iværksat to uvildige undersøgelser.

Ifølge regionsdirektør Pernille Blach Hansen konkluderer den ene undersøgelse, at hospitalet har begået retlige fejl 'med fuldt overlæg.'

- De pågældende fejl blev alle begået bevidst og fastholdt over en længere periode trods løbende drøftelser og anledninger til at ændre administrationen i overensstemmelse med de klare patientrettigheder på området, sagde hun ved et pressemøde tirsdag.

Det er desuden konkluderet, at hensynet til hospitalets økonomi har vægtet højere end patienternes rettigheder.

Formand for Danske Regioner, Anders Kühnau (S), var også til stede ved pressemødet. Her gav han en 'uforbeholden undskyldning' til de berørte.

- Vi har at gøre med meget syge borgere, der ikke har den hjælp, de har krav på. Den forventning har vi ikke levet op til, og det beklager jeg dybt, sagde han.

Anders Kühnau understregede ved samme lejlighed, at regionen tager det fulde ansvar for at udbedre problemerne.

Tidligere tirsdag oplyste Claus Thomsen i en sms til Ritzau, at han ikke har kommentarer til sagen. Det har ikke været muligt at få fat i Poul Blaabjerg.

