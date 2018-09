Fyrede direktører koster millioner

Det er langt fra gratis, at Region Midtjylland de seneste to uger har valgt at fyre tre direktører.

Regningen løber samlet op i mere end otte millioner kroner, der kommer fra løn i opsigelsesperioden og en såkaldt fratrædelsesgodtgørelse.

Det skriver TV2 Østjylland og Viborg Stifts Folkeblad på baggrund af aktindsigter.

- Det er ærgerligt, når det er nødvendigt at lave fratrædelsesaftaler på den måde.

- Det har så vist sig at være nødvendigt. Og der er nogle omkostninger, der følger med, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S) til TV2 Østjylland.

For to uger siden blev hospitalsledelsen på sygehuset i Viborg fyret af regionens øverst embedsmand, Jacob Stengaard Madsen.

I sidste uge måtte han så selv kapitulere, da han blev fyret af forretningsudvalget i Region Midtjyllands regionsråd, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Anders Kühnau forklarer til TV2 Østjylland, at fratrædelsesaftalen følger de kontraktmæssige vilkår for regionsdirektører, som er sikret i den centrale overenskomst for regionalt ansatte.

- Det hænger sammen med, at det er et svært job at være regionsdirektør. Det kræver meget. Og det, der er sikret i overenskomsten, kan vi selvfølgelig ikke afvige, siger han.

Kühnau ønsker kun at kommentere Jacob Stengaard Madsens fratrædelsesaftale.