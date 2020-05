Fyrer 210 medarbejdere efter værste uge nogensinde

Den mest dystre uge i Billund Lufthavns historie er ved at nå til vejs ende.

En uge, hvor man siden mandag har fyret 210 medarbejdere. Sådan lyder det fra den danske lufthavn i en pressemeddelelse fredag formiddag.

De mange afskedigelser sker i kølvandet på coronavirus, som har haft gigantiske konsekvenser for rejsebranchen og ikke mindst de danske lufthavne.

Billund Lufthavn forventer således en kundenedgang på over to millioner turister i 2020. Det har man nu taget konsekvensen af, fortæller Jan Hessellund, der er administrerende direktør Billund Lufthavn:

- Verden står over for en usynlig fjende, der gør ondt i alle brancher, og Billund Lufthavn kan i den grad ikke se sig fri for krisens alvor. Billund Lufthavn er vækstet kontinuerligt de sidste ti år, men covid-19 har sat en stopper for det, hvorfor der vil være en periode med markant lavere passagertal.

- Men Billund Lufthavn er kritisk infrastruktur for både luftfragt og flyrejsende, og derfor har vi truffet nogle hårde beslutninger for at bringe virksomheden igennem krisen, så vi er konkurrencedygtige på den anden side.

Afgangshallen i Billund Lufthavn har nærmest været mennesketom, siden regeringen lukkede Danmark ned i marts. Foto: Billund Lufthavn

Hos Billund Lufthavn har man dog præsenteret en vækststrategi, som skal sikre, at lufthavnen inden for fem år er tilbage til 2019-niveau i forhold til kunder.

Det betyder formentlig også, at man vil skabe nye arbejdspladser i fremtiden, slår Jan Hessellund fast.

- Billund Lufthavn er en internationale gateway for Danmark. Det er vi også, når coronavirussen er bag os. Selvom det kan virke hårdt at snakke om vækst i en krisetid, skylder vi alle medarbejderne i Billund Lufthavn – både de afskedigede og dem, der er tilbage – at se fremad og fortsætte det hårde arbejde, så trafikken hurtigt vender tilbage.

– Og vi er vedholdende om vores vækstplan. Vores rejse mod syv millioner passagerer starter med at understøtte vores kunder og deres rejsende med rammen om en tryg rejse gennem Billund Lufthavn, lyder det afslutningsvist.