Fyrer den af i Skagen

HOLBÆK-DRENGE TIL HELLERUP-UGE: Privatfest for fuld udblæsning blandt en halv snes unge fyre i Skagen rusker i stereotypen om forkælede rigmandssønner på toppen af Danmark i uge 29

SKAGEN (Ekstra Bladet): Kun et par hundrede meter væk henne på Hyttefadet i Gammel Skagen pisker vinden mod ruderne, og der er stort set ikke et øje på det ellers så velbesøgte in-sted. 12-13 graders varme, en strid vind, slagregn fra tid til anden og - selvfølgelig - coronakrisen har taget livtag på begyndelsen af uge 29 på toppen af Danmark.

Bilparken ligner dog sig selv med Porsche, Corvette, Maserati, Aston Martin, Rolls Royce, BMW, Audi og Mercedes i vejkanterne, og der er også fyldt pænt op på flere af lystyachterne i Skagen Lystbådehavn med cocktail-drikkende unge og ældre, der konverserer og griner højlydt, mens musikken spiller.

Det kølige vejr får dog de mange festende til at lukke ned for teltdugene på de milliondyre motorbåde. På samme måde trækker folk inden døre i de mange sommerhuse og udlejningsboliger, mens Hyttefadet og en lang række andre restaurationer og værtshuse står næsten tomme og venter forgæves på penge i kassen.

Mens der stadig var gæster ved lystbådehavnen i Skagen søndag aften. Ikke længe efter dette billede blev taget, var der nærmest mennesketomt på grund af det kølige vejr med blæst og byger. Foto Ernst van Norde

På Nansbovej - de få hundrede meter fra Hyttefadet, vi omtalte indledningsvis - har en halv snes unge fyre imidlertid glemt alt om sommerkulden. De danser og giver den fuld gas blandt badedyr, bajere og beerpong på terrassen foran ét af mange klassisk skagensgule sommerhuse i området.

- Bare rolig, vi er meget påpasselige og deler ikke glas og bolde (til beerpong). Vi har også en regel om, at hvis der står en øl eller et glas med vin eller andet, hvor vi ikke kender ejermanden, så smider vi det ud med det samme, siger et par stykker i munden på hinanden, da Ekstra Bladet venligt bliver budt inden for.

Trods massivt alkoholindtag er der ifølge de unge fyre styr på hygiejnen i sommerhuset kun et par hundrede meter fra Hyttefadet i Gammel Skagen. Foto Ernst van Norde

Vi drikker altså Harboe-øl

Mikkel Roos på 24 har fået lov til at låne sin mors sommerhus. Sammen med otte venner, der oprindeligt er fra Holbæk, men som alle nu bor i København, fyrer de den af for det, de kalder en 'symbolsk' lejeudgift og med klare regler og restriktioner i respekt for coronaens lumske væsen.

- Vi spritter hænder af og er meget opmærksomme på hygiejnen og undgår tæt kropskontakt, siger Carl Sebastian Broval og ser ud, som om han mener hvert et ord, mens flere af kammeraterne nikker bekræftende i baggrunden.

Casper Lyngaas fra Aalborg tager en maveplasker ned på det hårdt prøvede badedyr hos Holbæk-drengene i Gammel Skagen. Foto Ernst van Norde

De ni fyre i alderen fra 21 til 25 år er for fleres vedkommende debutanter i den såkaldte Hellerup-uge, som tidligere var kendetegnet ved kendis-komsammen i større målestok, mens der nu om dage er færre kendte ansigter og endnu flere dyre biler, som dog for manges vedkommende er leasede eksemplarer, som flashes af især unge, der nyder at blive lagt mærke til.

- Det med Hellerup-ugen er en stereotyp, vi tager på os, men vi drikker altså Harboe-øl fra Netto. Vi har bevidst valgt at være her i uge 29, fordi vi ved, at det er i den uge, der festes igennem, siger Carl Sebastian Broval og Mikkel Roos samstemmende.

1500 på en uge

En anden årsag til valget af Hellerup-ugen er, at de unge fyre forventer at kunne feste og spille høj musik uden byger af klager fra de omkringboende.

- Altså, alle ved jo, at det hele bliver lidt højlydt og festligt i de her dage, men det betyder selvfølgelig ikke, at vi bare opfører os hensynsløst. Vi er jo dannede mennesker, griner en af de andre.

Efter midnat stiger antallet af gæster normalt på og ved Hyttefadet i Gammel Skagen med diskotek i kælderen. Billedet er taget i uge 29 sidste år, da der ikke havde været coronakrise endnu. Foto Claus Bonnerup

Uge-budgettet er dog et økonomisk tigerspring fra de ægte Hellerup-drenges ubekymrede håndtering af det notorisk høje prisniveau .

- Vi regner med at bruge cirka 1500 kroner hver især i lommepenge i løbet af ugen, og vi køber alkohol og mad i supermarkederne. Det er derfor nok ikke os, der holder mest gang i omsætningen, bemærker Carl Sebastian Broval.

Så pengene sidder altså ikke så løst på alle de unge mænd, der befinder sig på toppen af Danmark anno 2020. Hellerup-uge eller ej.

Sol på vej

Der er heldigvis bedre vejr på vej til de mange mennesker, der er i Skagen i uge 29, men de kommer til at vente nogle dage.

- Fredag vil temperaturen stige til 22-23 grader, så det bliver lidt mere sommerligt, end det er nu, siger vagthavende meteorolog hos DMI Erik Hansen.

Inden vi når frem til fredag, vil vejret være præget af en del regn og mange skyer, som driver ind fra Nordsøen.

- Natten til tirsdag kommer der en ny front med regn ind. Og så vil de kommende dage være præget af regn og skyer, lyder det fra meteorologen.

Onsdag vil det i de østlige egne af landet være mest skyet og med byger mange steder. Andre steder vil der være nogen sol og enkelte byger. Temperaturerne vil svinge mellem 15 og 20 grader.

Måske torden

Torsdag bliver blandet med både nogen sol og byger flere steder. Der kan sågar også komme torden. Temperaturen stiger op til 17-22 grader, men natten til fredag klarer vejret altså op, og det bliver tørt og klart.

Det er så til gengæld lidt mere uklart, hvad der sker efter fredag.

- Så begynder prognoserne at blive mere usikre. Men umiddelbart ser det ud som om, at det gode vejr holder weekenden over og ind i næste uge, siger Erik Hansen.

