Fyrer hver fjerde efter prisfald

Mellem 130 og 150 fuldtidsstillinger vil blive opsagt hos Kopenhagen Fur. Det svarer til, at hver fjerde ansatte i skind-auktionshuset skal se sig om efter et nyt job.

Massefyringerne sker efter en række år med nedadgående priser, oplyser virksomheden.

- Kopenhagen Fur vil før sommer tilpasse virksomhedens setup til den reduktion i skindmængde, som gennem nogen tid har været forventet i år og næste år, siger Jesper Lauge Christensen, administrerende direktør hos Kopenhagen Fur, i en pressemeddelelse.

Kopenhagen Fur er et fællesejet auktionshus for branchen. Varerne, der sælges, er skind og pels.

Det er langtfra første gang, at det danske auktionshus må skære dybt i medarbejderstaben. Seneste nedskæring skete i 2018, hvor 45 medarbejdere måtte finde ny arbejdsgiver.

Selv om det var medvirkende til, at virksomheden leverede et overskud fra 2018, ser den fortsat et behov for at slanke sig. Fyringerne er en konsekvens af, at der gennem længere tid har været produceret for mange skind i forhold til efterspørgslen.

- Der har gennem nogen tid været forventet en global reduktion i minkproduktionen på cirka 30 procent i år, og derfor vil der selvsagt komme markant færre skind til håndtering og salg i auktionshuset i 2020, siger Jesper Lauge Christensen i pressemeddelelsen.

Trods nedskæringer vil Kopenhagen Fur fortsat være den største virksomhed i den globale pelsbranche, oplyser den administrerende direktør, som mener, at Kopenhagen Fur har et godt fodfæste internationalt.

- Den gode og kvalitetsprægede danske minkproduktion er således nu helt oppe på en markedsandel omkring 40 procent af den samlede verdensproduktion af minkskind, siger Jesper Lauge Christensen.

Pelshuset ønsker ikke at stille op til interview med Ritzau om massefyringerne eller virksomhedens forudsætninger fremadrettet.