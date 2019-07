Fyret af Tivoli for to plastikkopper

To små plastikkopper fik store konsekvenser for Tivoli-medarbejderen Jannie Toft Sørensen

Normalt forbinder man en tur i Tivoli med grin og glade dage, men torsdag havde Jannie Toft Sørensen vanskeligt ved at finde smilet frem i forlystelsesparken.

Hun var ansat som driftsleder i Tivolis Easyfood, men det blev der sat en brat stopper for, da hun mødte ind den pågældende morgen. Dagen før havde hun nemlig taget to plastikkopper med hjem fra arbejde.

- Pludselig kommer min manager og to personer fra HR, som jeg ikke rigtig kender, og vil have mig til en samtale, fortæller Jannie Toft Sørensen.

- De fortæller mig så, at de har kigget på overvågningen og set mig stjæle. Jeg spørger, om det er de to kopper, jeg havde taget. Det var det.

Tyveriet takserede Tivoli med en øjeblikkelig bortvisning. Jannie Toft Sørensen måtte derfor straks aflevere sit medarbejderkort og forlade parken.

- Det hele gik meget stærkt, og jeg fik ikke rigtig lov til at forklare mig eller noget, siger hun.

Jannie Toft Sørensen erkender at have taget kopperne, men mener ikke, at det er grundlag for en fyring. Privatfoto

Over stregen?

Selvom Jannie Toft Sørensen står ved, at hun har taget plastikkopperne, mener hun stadig, at Tivoli overreagerede i situationen.

- Jeg synes, at fyringen er så latterlig. I stedet skulle de have fortalt mig, hvad proceduren var og givet mig en advarsel. Jeg har været god til mit arbejde og gjort alt, hvad jeg skulle, så det kom helt bag på mig, siger hun.

- Jeg har jo taget de kopper, men i hele min oplæring har der ikke været nogen faste regler for, hvad man må, og hvad man ikke må. Hvis jeg havde fået at vide, at jeg ville blive fyret, hvis jeg tog kopperne med hjem, havde jeg aldrig nogensinde gjort det.

Jannie Toft Sørensen beskriver forlystelsesparken som en arbejdsplads med højt til loftet, hvor medarbejderne har meget frie rammer. Hun er derfor uforstående over for, hvordan to små kopper kunne resultere i en fyring.

- Jeg vidste selvfølgelig godt, at man ikke måtte tage en bamse eller lignende, men vi måtte gerne tage mad og drikke, og til fredagsrock fik vi gratis øl, siger hun.

- Jeg har faktisk ikke rigtig vidst, om det var noget, de højere chefer gav os lov til, men det er sådan, jeg blev lært op.

De skæbnesvangre kopper, der kostede Jannie Toft Sørensen jobbet. Privatfoto

- Jeg bliver gal

Efter fyringen tog Jannie Toft Sørensens humør et ekstra ryk ned, da hun fandt ud af, at Tivoli havde sendt en mail rundt til alle medarbejdere, hvor man begrunder bortvisningen af hende med 'manglende overholdelse af kassehåndtering'.

Den formulering falder hende for brystet, da hun mener, det kan tolkes, som om hun har stjålet fra kassen.

- Jeg bliver gal, fordi jeg synes overhovedet ikke, det har noget med kassehåndtering at gøre, forklarer hun.

- Jeg står med en øv-følelse, fordi nu tænker folk, at jeg er blevet fyret, fordi jeg har taget fra kassen. Folk kan jo tro, at jeg har taget et par tusind. De ved jo ikke noget om det.

Tivoli begrunder Jannies fyring med 'manglende overholdelse af kassehåndtering'. Ekstra Bladet har fjernet navne og teleselskab fra billedet. Privatfoto

Ekstra Bladet har mandag talt med Tivolis pressechef, Torben Plan, da vi gerne ville høre Tivolis version af sagen, og hvorvidt de kunne bekræfte hændelsesforløbet.

Efter at have været i kontakt med virksomhedens HR-afdeling vendte han tirsdag tilbage med følgende svar på mail:

'Af hensyn til medarbejderne i Tivoli udtaler vi os ikke om individuelle ansættelsesforhold eller medarbejdersager. Derfor kan jeg ikke tilbyde de oplysninger til Ekstra Bladet, du spørger til.'

