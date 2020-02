Fyret for at slikke på patienters tæer

En patient vågnede, fordi hun kunne mærke noget vådt mellem tæerne - da hun kiggede ned, så hun en medarbejder bøjet frem over patientens fødder

En 23-årig medarbejder på hospitalet Gulf Coast Hospital i Ford Meyers i Florida er blevet anholdt for angiveligt at have slikket på en patients tæer.

Det fortæller det lokale politi, Lee County Sheriff's Office i en rapport, skriver NBC.

Patienten havde forklaret, at hun kunne mærke, at nogen rørte hendes fod omkring klokken 23 mandag aften. Dette bed patienten ikke umiddelbart mærke i, da hun bare forventede, at medarbejderen tjekkede, om der var hævelser i foden.

Men det sluttede ikke der.

Patienten mærkede endnu engang at fødderne blev rørt både to og tre gange. Men tredje gang var ikke som de forrige.

Hun kunne nemlig mærke, at der denne gang var noget vådt mellem tæerne. Nu kunne patienten umiddelbart se at medarbejderen, Franz Beldorin, sad på sine knæ foroverbøjet over hendes fødder.

Den indlagte blev så forarget over situationen, at hun trak sine fødder til sig. Franz Beldorin lod sig umiddelbart ikke mærke af situationen, men satte sig hen i hjørnet af rummet på en stol, hvor han normalt skulle side for at holde øje med nabopatientens helbred.

En stor misforståelse

Men ikke nok med det, så var den 23-årige medarbejder så fræk, at stikke sit hoved frem og spørge patienten, om hun var okay.

Og det fik den indlagte til at kalde på en sygeplejerske, og fortælle hele den traumatiske situation.

Sygeplejersken var vaks ved havelågen, og fik tilkaldt sikkerhedspersonale. Og da politiet ankom blev Franz Beldorin anholdt på hospitalet.

Da NBC talte med den sigtede, fortalte han, at det hele bare havde været en stor frygtelig misforståelse.

- Jeg tabte min telefon under sengen, og da jeg er i gang med at samle den op, begyndte hun at sparke, fortalte Franz Beldorin.

- Hun var bange, og det var mørkt. Det er et mørkt lokale med en mørk mand ved foden af hendes seng. Jeg kan godt forstå, hvorfor hun bliver bange, fortalte han til sit forsvar.

Fyret

Den 23-årige forklarede, at han mistede både job og gode ry på en og samme nat.

- Det får mig til at se skør eller klam ud. Og det er jeg ikke! Jeg er ikke den type fyr, fortæller han.

Nu står overfor en skærpet sigtelse, fordi det er mod en ældre person.

Hospitalet har bekræftet, at de har gang i en sag med myndighederne, men vil ikke gå yderligere i detaljer, fordi sagen stadig undersøges af politiet.