Fyret læge godkendte piloter trods mangelfuld uddannelse

Det var i med strid med reglerne, da en nu politianmeldt og fyret læge i 24 år kontrollerede danske piloters helbred og førte kontrol med andre læger på området.

Lægen manglede nemlig den fornødne grunduddannelse til at gøre det, skriver Berlingske.

Flyvelæger har særlig tilladelse til at undersøge piloter og vurdere, om de fysisk og mentalt er egnede til at flyve.

En flyvelæge skal for at blive godkendt have ret til at arbejde som læge med selvstændigt virke, skriver avisen.

Den ret kan man opnå ved at at tage en grunduddannelse efter medicinstudiet - en grunduddannelse, som lægen dog ikke havde.

I 24 år har Trafikstyrelsen givet lægen ansvar for at godkende piloter, men lægen optræder ikke i Sundhedsministeriets database over læger godkendt til selvstændigt virke, skriver Berlingske.

Hos Trafikstyrelsen beklager man, at lægen har været ansat til at føre kontrol.

- Der er et eller andet, der er helt galt her. Også her, siger vicedirektør i Trafikstyrelsen Kåre Clemmesen til Berlingske med henvisning til sagens omfang.

Oplysningen om den manglende grunduddannelse er den seneste i sagen, som Berlingske har oprullet.

Den har betydet, at Trafikstyrelsen har indkaldt cirka 2000 piloter og flyveledere til nye helbredsundersøgelser.

Blandt andet har flere organisationer kritiseret lægen for en dobbeltrolle.

Derudover har avisen kunnet beskrive klager over undersøgelserne på hendes klinik. Der er også eksempler på fusk med personlige stempler.

Politikere fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet giver over for Berlingske udtryk for, at der er behov en uvildig undersøgelse foruden ministeriets interne undersøgelse.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) giver i en skriftlig kommentar til avisen udtryk for, at han ikke vil afvise en ekstern undersøgelse.

Styrelsen har tidligere politianmeldt lægen, bortvist personen fra sit job, og lægens klinik er lukket.

Til Ritzau siger vicedirektør i Trafikstyrelsen Kåre Clemmesen, at han ikke umiddelbart ser sagen som et tegn på bredere problemer.

- Jeg opfatter det her som et meget specielt tilfælde, hvor styrelsen er blevet udsat for lidt af et bedrag, siger han.

