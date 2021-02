Fyret leverandør sparker nedad

Gennem længere tid har Region Midtjylland forsøgt at få samarbejdet med SOS International til at køre på skinner, men søndag aften blev selskabet fyret fra opgaven at lave hurtigtest.

Og nu reagerer SOS International ved at stoppe samarbejdet med underleverandøren Medicals Nordic, skriver selskabet i en pressemeddelelse:

SOS International fyret som testleverandør

- Vi påtager os ansvaret for at have valgt en forkert underleverandør. Vi har simpelt hen ikke været grundige nok med vores baggrundskontrol af virksomheden. Set i bakspejlet burde vi kun have budt ind på den del af opgaven, som vi selv kunne varetage med vores egne medarbejdere og processer, siger Niels Krag Printz, direktør i SOS International, i pressemeddelelsen:

- Det er dybt beklageligt, at samarbejdet med regionerne er blevet afbrudt efter så kort tid. Vi ville gerne bidrage til at løse denne store og vigtige samarbejdsopgave, men vi må også erkende, at med de forudsætninger, der var for at løse opgaven, har vi været for ambitiøse.

Tidligere søndag var det alt andet end ambitiøst, der blev klistret på SOS International af direktør i Region Midtjylland Anders Kjærulff:

- Det er alt fra manglende brug af værnemidler, manglende aftørring af områder, og til at der har manglet afspritning. Det kan betyde en enorm smittespredning, når det ikke er i orden, siger han:

- Regionerne er på vegne af borgerne dybt skuffede over at SOS International A/S svigter sine forpligtelser.